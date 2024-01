WuXi XDC Cayman Inc est une société holding dont l'activité principale consiste à fournir des services de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO) pour les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et une gamme plus large de médicaments bioconjugués. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment des services de recherche rémunérés à l'acte (FFS), qui fournit des services de recherche à ses clients dans le cadre de contrats FFS. Le secteur des services de recherche en équivalents temps plein (ETP), qui fournit une équipe de projet composée d'employés qui se consacrent aux études du client pendant une période de temps spécifique. En se basant sur les produits biopharmaceutiques et les médicaments à petites molécules, l'entreprise fournit également des services multi-domaines complets, couvrant la découverte, le développement de processus et la production selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF) de médicaments bioconjugués, d'agents de liaison et de charges utiles. L'entreprise exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques