Xponential Fitness, Inc. est une société holding. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Xponential Fitness LLC, est le franchiseur mondial de marques de fitness. La société exploite une plateforme diversifiée de dix marques couvrant plusieurs secteurs verticaux, notamment le pilates, le cyclisme d'intérieur, la barre, le stretching, l'aviron, la danse, la boxe, la course à pied, l'entraînement fonctionnel et le yoga. En partenariat avec ses franchisés, l'entreprise offre des expériences d'entraînement accessibles et personnalisées, dirigées par des instructeurs qualifiés dans des studios situés aux États-Unis et au Canada et, par le biais de franchises principales ou d'accords d'expansion internationale, dans 14 autres pays. Son portefeuille de marques comprend Club Pilates ; CycleBar, la marque de cyclisme en salle aux États-Unis ; StretchLab, un concept offrant des services d'étirement individuels et en groupe ; Row House, la marque franchisée d'aviron en salle aux États-Unis ; AKT ; YogaSix, la marque franchisée de yoga aux États-Unis ; Pure Barre ; STRIDE ; Rumble, et BFT.

Secteur Loisirs et détente