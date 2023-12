Zenith Steel Pipes & Industries Limited est une entreprise indienne qui fabrique et vend des tuyaux soudés par résistance électrique (ERW) et galvanisés à chaud en Inde. L'entreprise fabrique également des tuyaux soudés en spirale (HSAW) de 18 à 100 pouces de diamètre extérieur, qui sont utilisés pour le transport de l'eau en vrac. Ses produits comprennent des tubes noirs ERW, des tubes GI ERW et des tubes HSAW. Ses produits sont utilisés pour diverses applications telles que la distribution d'eau pour l'agriculture et l'irrigation, les arroseurs, les tiges de forage, les puits de forage, la distribution d'eau pour la construction, les systèmes de lutte contre les incendies, les systèmes d'eau réfrigérée, les échafaudages structurels et les étais, les cadres spatiaux, les clôtures, les serres, l'ingénierie industrielle générale, la fabrication de conteneurs, l'industrie automobile, le secteur pétrolier, la distribution de gaz et de pétrole brut, entre autres. L'entreprise fournit au marché américain des tubes noirs et galvanisés ERW d'un diamètre compris entre 0,5 et 20 pouces depuis l'Inde. Elle entreprend divers projets nationaux et internationaux.

Secteur Acier