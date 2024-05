ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la fabrication de modules émetteurs-récepteurs de communication optique haut de gamme et d'équipements intelligents. La société est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de modules émetteurs-récepteurs de communication optique haut de gamme. Les produits servent principalement les domaines des centres de données informatiques en nuage, des communications de données, des réseaux sans fil 5G et des réseaux de transmission de télécommunications. L'activité de fabrication d'équipements intelligents comprend la recherche et le développement, la fabrication, la vente et le service après-vente d'équipements de fabrication d'enroulements de stator de moteur. Les produits sont principalement utilisés dans les moteurs automobiles, les moteurs industriels, les moteurs d'appareils ménagers et d'autres domaines. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Communications et réseautage