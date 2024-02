ZOZO, Inc, anciennement START TODAY CO., LTD. est une société japonaise engagée dans le commerce électronique (CE) qui exploite des sites Web d'achat sur Internet. Les activités de la société comprennent les activités de ZOZOTOWN, les activités PB, les activités BtoB, les activités publicitaires et d'autres activités. L'activité ZOZOTOWN comprend la boutique d'achat, la boutique sous contrat et l'activité ZOZOUSED. L'activité PB vend des vêtements conçus par la société et adaptés aux formes individuelles des utilisateurs. L'activité B to B soutient diverses activités liées à la gestion des commandes, telles que le développement de systèmes, la conception et la production, les contrats logistiques, le soutien marketing des sites communautaires exploités indépendamment par les fabricants de vêtements. Le secteur de la publicité utilise la base d'utilisateurs de ZOZOTOWN et WAR pour fournir des espaces publicitaires à des marques clientes et à des agences de publicité et en tire des revenus. Les autres activités comprennent les activités associées à ZOZOTOWN, telles que les revenus des membres payants, les revenus d'expédition et les revenus des frais de règlement.