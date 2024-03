La force de traction boursière de l'intelligence artificielle ne se dément pas. Elle fait penser à la folie internet d'il y a 25 ans, mais avec des sociétés (très) rentables. Du coup, les investisseurs ont moins de scrupules à s'y jeter à corps perdu. Quant à ceux qui parlent de bulle, le marché a choisi de les ranger dans la catégorie losers plutôt que visionnaires pour l'instant. (Illustration générée avec l'IA)

Les marchés actions ont connu une semaine un peu plus mitigée que la précédente, à l'exception des places riches en valeurs technologiques, une fois de plus. Une dualité illustrée aux Etats-Unis par la contraction de 0,1% affichée par le Dow Jones pendant que le Nasdaq 100 prenait encore 2%. En Europe, même décalage entre un DAX qui a gagné 1,8% et un CAC40 ou un FTSE 100 qui ont légèrement baissé. Nvidia a cette fois dépassé en clôture le cap des 2000 Mds$ de capitalisation à la faveur d'un bond de 4%. Les investisseurs ont toujours du mal à avoir une vision globale des impacts de l'intelligence artificielle sur les sociétés cotées, mais ils sont sûrs que le fabricant de cartes graphiques sera le grand gagnant. Du coup ils achètent en masse le titre et ses satellites, qui ne sont pas si nombreux. Parmi eux, citons Super Micro Computer, qui est passé en quelques mois du rang de revendeur besogneux de matériel informatique à celui de fournisseur de matériel optimisé pour l'IA. La société va faire son entrée dans le S&P500 lors de la refonte prévue le 18 mars. Elle pèse désormais plus de 50 Mds$ en bourse, contre moins de 1 Md$ il y a quatre ans. Sic transit gloria mundi, comme on disait du côté du Vatican.

Il y a pas mal de rendez-vous macroéconomiques importants cette semaine. Le 14e Congrès national du peuple chinois démarre à Pékin. La Chine va-t-elle renverser la table en annonçant des mesures-chocs pour relancer une économie chevrotante ? Les rumeurs vont bon train, mais des sources bien informées, enfin mieux informées de celles dont je dispose depuis les bords du lac d'Annecy, pensent que Xi Jinping n'a pas l'intention de se lancer dans un plan de relance à l'occidentale. C'est en tout cas la Une du Financial Times ce matin, qui titre "Le président chinois Xi Jinping résistera à la pression des marchés pour intensifier ses efforts de relance". Les paris sont ouverts.

Le marché se focalisera aussi sur la décision de la Banque centrale européenne sur ses taux, jeudi, avec un statu quo attendu. Les financiers pronostiquent la première baisse de taux du cycle en juillet pour la banque centrale. Ils affineront leur pronostic avec le discours de Christine Lagarde.

Même chose aux Etats-Unis avec Jerome Powell, même s'il faudra attendre les 19 et 20 mars pour la prochaine réunion de la Fed. Powell doit présenter cette semaine la situation économique et monétaire aux parlementaires américains dans le cadre de ses interventions périodiques. Deux sessions sont prévues, mercredi et jeudi. Ces auditions sont l'occasion pour le patron de la Fed de faire passer des messages. Les économistes pensent qu'il conservera la ligne directrice selon laquelle il n'y a pas d'urgence à faire évoluer les taux. On notera toutefois que la série d'indicateurs économiques médiocres publiés vendredi aux Etats-Unis a légèrement renforcé le clan des partisans d'une assouplissement monétaire plus précoce que ce que la Fed prédit. Le dollar s'est affaibli et les rendements obligataires américains sont redescendus.

Voici quelques informations importantes pour compléter ce bilan de début de semaine :

L'OPEP a prolongé ses quotas de production réduits jusqu'à la fin du second trimestre 2024, conformément à ce que le marché anticipait. Cela n'a pas empêché les cours du brut de rebondir un peu, avec un WTI à nouveau aux portes des 80 USD le baril.

Donald Trump a poursuivi sa moisson de victoires lors des dernières investitures républicaines. Il est plus que jamais en position de force pour le Super Tuesday, qui regroupera demain les scrutins primaires de 15 Etats. Il serait fort étonnant que la candidature de Nikki Haley survive à une nouvelle vague trumpiste.

Le navire battant pavillon britannique Rubymar, attaqué en mer Rouge par les rebelles houthis le mois dernier, a coulé avec quelque 21 000 tonnes d'engrais à son bord, ce qui entraînera une pollution en mer Rouge et qui illustre les risques persistants pour le transport maritime dans la région.

Le cabinet de guerre israélien étale ses tensions au grand jour avec un imbroglio entre Benjamin Netanyahu et son ministre Benny Gantz, qui se rend à Washington pour y discuter avec de hauts responsables américains sans l'aval du premier ministre.

Sur l'agenda des sociétés cette semaine, CrowdStrike, Costco, Oracle, Henkel, Bayer, Thales et quelques autres vont fermer la marche, alors que les neuf-dixièmes des entreprises mondiales ont déjà publié leurs derniers résultats.

Sur l'agenda économique, les banques centrales font donc leur retour en force. La BCE devrait laisser ses taux inchangés à l'issue de sa réunion du 7 mars. En parallèle, Jerome Powell a rendez-vous les 6 et 7 mars devant les comités parlementaires du Congrès des Etats-Unis pour faire le point sur la politique monétaire et les perspectives économiques. Les données mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis, toujours très suivies, complèteront le tableau le 8 mars.

En Asie Pacifique, la semaine démarre un peu dans tous les sens. Le Nikkei 225 japonais a dépassé le cap symbolique des 40 000 points à la faveur d'un gain de 0,5% en clôture. La Bourse de Tokyo version 2023/2024 c'est un peu comme Nvidia pour les investisseurs : si t'en as pas, t'as raté ta vie boursière. La Chine, c'est un peu comme la Chine ces dernières années : si t'en as pas, t'as bien fait. Sur le continent, le CSI300 végète autour de l'équilibre. Pas mieux à Hong Kong, où le Hang Seng perd 0,4%. En Corée du Sud et à Taiwan, la folie des semiconducteurs fait grimper les indices de plus de 1% ce matin. L'Australie et l'Inde démarrent leur semaine sans relief, en baisse à Sydney et en hausse à Bombay. Les indicateurs avancés évoluent autour de l'équilibre en Europe.

Les temps forts économiques du jour

Aucune annonce majeure aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,084 USD. L'once d'or accélère à 2081 USD. Le pétrole progresse, avec un Brent de Mer du Nord à 83,5 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,59 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans baisse à 4,19%. Le bitcoin s'échange à 63 616 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco Group : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et réduit l'objectif de cours de 43 à 39 CHF.

Air France-Klm : Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 22 à 18 EUR.

Ams-Osram : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3.70 CHF à 2 CHF. Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,30 à 2 CHF.

Argenx : Evercore ISI maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 436 à 444 USD.

Arkema : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 117 à 118 EUR.

ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 500 à 620 EUR.

Atos SE : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 0,30 à 0,31 EUR.

Bureau Veritas : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et relève l'objectif de cours de 25 à 27 EUR.

Endesa : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 24 EUR à 19 EUR.

Ferrari : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 308 à 329 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 25 à 19 EUR.

Fresnillo : Morgan Stanley améliore sa recommandation de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 480 GBX.

Genmab : BMO Capital Markets maintient une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 48 DKK.

Getlink : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

GSK : Guggenheim passe de neutre à achat avec un objectif de cours de 2031 GBX.

Heineken : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 81 EUR à 101 EUR.

Imcd : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 178 à 165 EUR.

Kuehne Und Nagel : Cowen maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 274 à 253 CHF. HSBC maintient sa recommandation de réduction avec un objectif de cours réduit de 235 à 225 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer et réduit l'objectif de cours de 246 à 215 CHF.

Moncler : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 56 à 62 EUR.

Nordex : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13 EUR à 16 EUR.

Orange : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 11,75 à 11,85 EUR.

OVH : Stifel passe de conserver à acheter en visant 11,50 EUR.

Safran : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 215 à 230 EUR.

Saint-Gobain : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 77,90 à 81,20 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 76 à 77 EUR. Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 56 à 67 EUR.

Sanofi : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 120 à 114 EUR.

Seb : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler avec un objectif de cours relevé de 135 à 143 EUR.

Stellantis : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 18 à 23 EUR.

Stmicroelectronics : Intermonte maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 51,60 à 54 EUR.

Technip Energies : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.

Valeo : Evercore ISI maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 22 à 18 EUR.

Vallourec : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 17,50 à 18,30 EUR.

Zealand Pharma : Kempen maintient sa recommandation d'achat et double l'objectif de cours de 400 à 840 DKK.

Zurich Insurance : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 408 à 419 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Saint-Gobain cède son activité de bois traité en Irlande et au Royaume-Uni.

TotalEnergies devrait reprendre la construction de son usine de gaz naturel liquéfié au Mozambique d'ici mi-2024.

Carrefour lance son programme de rachat d'actions.

La FDA américaine autorise la mention selon laquelle le yaourt peut réduire le risque de diabète, ce que Danone demandait depuis 2018.

S&P attribue la note de crédit "BB+" (cran le plus haut de la catégorie spéculative) à Compagnie Plastic Omnium.

Huit personnes arrêtées lors de l'intrusion de militants pour le climat dans une usine Arkema à Pierre-Bénite.

Groupe LDLC subit une cyberattaque qui a entraîné une fuite de données clients de ses boutiques physiques.

Les principales publications du jour : Artea...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Comet enregistre une contraction de ses résultats 2023, plutôt en ligne avec les attentes.

Evonik s'attend à une année compliquée en 2024 et prévoit 2000 suppressions d'emplois.

Geox réduit sa perte nette de moitié et nomme un nouveau directeur général.

Annonces importantes (et moins importantes)