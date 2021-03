Données statiques Type de produit Certificats Bonus (Call) Sous-jacent EUROFINS SCIENTIFIC SE Emetteur Société Générale Mnémo 92G7S Cap 83 EUR Barrière 60 EUR Niveau bonus 83 EUR Date d'émission 23/11/2020 Maturité 17/09/2021 Parité 1 : 1 Durée restante 199 jour(s) Dernier jour de négociation 16/09/2021 Date de remboursement 24/09/2021 Bonus 83 EUR Mode remboursement règlement en espèces Devise EUR Indicateurs Techniques Rendement bonus pa 14.23 % Barrière touché non Validité barrière - Plus haut depuis émission 80.63 EUR Plus bas depuis émission 62.78 EUR Spread 0.05 EUR Spread % 0.06 % Rendement bonus 5.98 Rendement bonus % 7.76 % Distance Barrière % 20.92 % Distance niveau bonus -7.13 Distance niveau bonus % -9.40 % Distance Cap 7.13 % Distance Cap % 9.40 % Premium % 1.52 %