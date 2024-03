La situation technique milite pour un achat du titre Air France-KLM sur les cours actuels, par l'intermédiaire du turbo CALL Société Générale 8C59S qui cote 2.06 EUR.

La valeur est actuellement en zone de survente et la proximité du niveau actuellement testé des 9.62 EUR confère un timing intéressant pour mettre à profit un rebond technique dans les séances à venir en direction des 11 EUR.



Le potentiel de gain est de l'ordre de 60% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 9.1 EUR, limitera le risque à -30%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.