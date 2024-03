La reprise technique dernièrement observée sur Eramet devrait trouver un point d'arrêt dans la zone de cours actuelle. Le timing apparaît pertinent pour anticiper le retour d'une dynamique baissière, avec les 64 EUR comme principal objectif, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours.



On pourra donc acheter le turbo BEST PUT BNP Paribas M7FNB qui cote 1.61 EUR. On visera les 71 EUR sur le sous-jacent, soit un potentiel de l'ordre de 38% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 74.8 EUR, limitera le risque à -29%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.