Le rendement du Bund allemand était en passe d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-octobre, après que des données économiques solides des deux côtés de l'Atlantique aient conduit les investisseurs à réduire leurs paris sur des baisses de taux pour 2024 à 150 points de base.

Les investisseurs attendent les données sur l'emploi aux États-Unis plus tard dans la session, ce qui pourrait affecter les attentes concernant la politique de la Réserve fédérale.

Ils se concentrent également sur l'estimation rapide des données de l'inflation de l'Union européenne prévue à 1000 GMT, avec des prévisions des analystes autour de 2,8-2,9% après que plusieurs pays de la zone euro - y compris l'Allemagne et la France - aient publié leurs chiffres.

"Toutes choses égales par ailleurs, les données (sur l'inflation) suggèrent que l'indice harmonisé des prix à la consommation (IPCH) de la zone euro devrait être conforme à notre prévision inférieure au consensus de 2,8% en glissement annuel", a déclaré Andrzej Szczepaniak, économiste chez Nomura.

"L'inflation IPCH de base de la zone euro pourrait finalement être légèrement plus élevée", a-t-il ajouté, mentionnant les données espagnoles publiées précédemment, qui étaient plus fermes.

Les contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro (ESTR) de la Banque centrale européenne pour décembre 2024 sont passés de 2,22% en début de séance à 2,4% jeudi en fin de journée, ce qui implique une réduction de 150 points de base du taux de la facilité de dépôt de la BCE cette année. Ils étaient en dernier lieu à 2,41%. Le taux de dépôt est à 4%, 10 points de base au-dessus du taux ESTR.

"Nous pensons toujours que les prix de la BCE (pour les futures baisses de taux) ont été surestimés", ont déclaré les analystes de Citi dans une note de recherche.

"Le rallye a été mené par la Fed, et la réunion de la BCE en décembre laisse présager une baisse au plus tôt à la mi-2024", ont-ils ajouté.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 3 points de base à 2,13 % après avoir brièvement atteint un nouveau sommet de trois semaines à 2,145 %. Il était en voie de terminer la semaine avec une hausse de 11,5 points de base.

Les ventes au détail allemandes ont baissé plus que prévu en novembre, diminuant de 2,5% par rapport au mois précédent.

Les rendements du Trésor américain étaient en hausse au début des échanges londoniens, le rendement de référence à 10 ans oscillant autour de 4%, après avoir augmenté la veille, les données du marché du travail ayant tempéré les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed en mars.

Les investisseurs se sont concentrés sur le rapport sur l'emploi du département du travail pour le mois de décembre, après la publication des chiffres hebdomadaires jeudi. Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 170 000 en décembre, après avoir augmenté de 199 000 en novembre.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 3,5 points de base à 3,83%, avec l'écart entre les rendements italiens et allemands à 167,5 points de base après avoir chuté en dessous de 160 points de base la semaine dernière.

Les attentes de réductions agressives des taux directeurs en 2024, un plan plus lent que prévu de la BCE pour réduire le réinvestissement du Programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP), et un pacte de stabilité de l'Union européenne accordant plus de temps pour réduire la dette publique ont soutenu la demande d'obligations d'État italiennes à la fin de l'année dernière.