La reprise du peso mexicain va probablement s'essouffler cette année, car un changement attendu de la politique de la banque centrale vers une approche moins restrictive pourrait éroder l'écart de taux attractif de la monnaie, selon un sondage Reuters.

En 2023, le peso a enregistré sa meilleure performance face au dollar depuis plus de trois décennies, la banque centrale - connue sous le nom de Banxico - ayant stimulé l'afflux de capitaux en laissant son taux directeur à 11,25 %, son niveau le plus élevé depuis plusieurs années, pendant une grande partie de l'année, afin de réduire l'inflation.

Mais maintenant, le peso devrait s'échanger à 18 pour un dollar à la fin de l'année, perdant potentiellement 5,4 % par rapport à 17 mercredi, selon l'estimation médiane de 25 stratèges en devises interrogés du 2 au 4 janvier.

La baisse attendue est plus importante que la prévision consensuelle d'inflation de 4,0 %, ce qui signifie que la monnaie subira une certaine pression des différentiels de taux plus étroits à venir, en plus de l'ajustement habituel à l'augmentation des prix à la consommation.

"Les banques centrales commenceront à assouplir leur politique en 2024 et nous prévoyons que les écarts de taux entre le Mexique et les États-Unis diminueront de 100 à 150 points de base", a déclaré Montserrat Aldave, économiste principale chez Finamex.

À 11,25 %, le taux de Banxico continue d'offrir une marge importante par rapport à la fourchette de 5,25 % à 5,50 % de la Réserve fédérale américaine pour le coût du crédit, ce dont les investisseurs profitent pour faire des paris rentables sur le "carry trade".

La banque centrale du Mexique pourrait envisager une baisse des taux au premier trimestre 2024, a déclaré le gouverneur de la banque le mois dernier. L'inflation annuelle s'est établie à 4,32 % en novembre, bien en dessous d'un record de 20 ans de 8,70 % en août 2022.

Pendant ce temps, les perspectives monétaires aux États-Unis sont moins claires, même après que les dernières minutes de la Fed aient montré un sentiment croissant parmi les décideurs politiques que l'inflation est sous contrôle et des préoccupations sur les risques de baisse pour l'économie de la politique restrictive.

Les stratèges du marché des changes sont également à l'affût des événements entourant l'élection présidentielle mexicaine du 2 juin. La candidate du parti au pouvoir, Claudia Sheinbaum, dispose d'une large avance sur son principal rival.

"Nous ne nous attendons pas à un impact significatif sur le peso, étant donné que lors des précédents épisodes (électoraux), la volatilité n'a augmenté qu'un mois avant (le vote) et s'est ensuite dissipée", a déclaré M. Aldave de Finamex.

L'année dernière, le peso a gagné 15 %, dépassant la progression de 9 % du real brésilien. Le real devrait terminer l'année 2024 avec une baisse de 0,6 %, à 4,95 pour un dollar, tout en se rapprochant de la barre des 5,0 pour la troisième année consécutive.