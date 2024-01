Les dollars australien et néo-zélandais se sont stabilisés lundi, en s'appuyant sur des niveaux graphiques majeurs, alors que les marchés d'actions, stimulés par la technologie, ont amélioré le sentiment, mais les considérations sur les taux devraient dominer dans une semaine où les banques centrales sont emballées.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6606 $, après avoir perdu 1,3 % la semaine dernière jusqu'à 0,6525 $, alors que les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt américains en mars s'estompaient. Elle a toutefois bénéficié d'un peu de répit dans le cadre d'une reprise des actions mondiales axée sur la technologie vendredi, et le soutien de la moyenne mobile à 200 jours de 0,6580 $ devrait tenir pour l'instant.

Le dollar kiwi était au ralenti à 0,6123 $, après une forte baisse de 2,0 % la semaine dernière pour atteindre un creux d'un mois de 0,6088 $. Il bénéficie également d'un soutien au niveau de la moyenne mobile à 200 jours de 0,6090 $.

Les deux monnaies restent à la merci de l'évolution des taux d'intérêt mondiaux, les événements de cette semaine - y compris les réunions de politique de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne et les données sur l'inflation PCE aux États-Unis - devraient fournir des éclaircissements sur le calendrier des réductions de taux dans le monde entier.

Les inquiétudes persistantes concernant la santé économique de la Chine ont également pesé sur les monnaies des Antipodes. La Banque populaire de Chine a laissé lundi son taux de prêt de référence inchangé, comme on s'y attendait généralement, après avoir mis un frein aux espoirs d'assouplissement imminent la semaine dernière.

"L'AUD/USD devrait suivre la tendance du dollar cette semaine en l'absence de nouvelles économiques importantes en provenance d'Australie ou de Chine", ont déclaré les analystes de la Commonwealth Bank of Australia dans une note adressée à leurs clients. "Le support de l'AUD/USD à 0,6480 (23,6% fibbo) pourrait être testé cette semaine."

Ils ont ajouté que deux autres facteurs pourraient également peser sur la monnaie dans les mois à venir : la baisse des prix du minerai de fer, les aciéries chinoises réduisant leur production, et un assouplissement plus agressif de la part de la Reserve Bank of Australia que ce que le marché prévoit actuellement.

Les marchés parient sur le fait que la RBA ne réduira pas ses taux d'intérêt avant novembre de cette année, et que l'assouplissement total de cette année se limitera à un modeste 33 points de base.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, les traders se préparent à l'inflation néo-zélandaise du quatrième trimestre mercredi. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation à la consommation ralentisse fortement à 0,6 % par rapport au trimestre précédent (1,8 %), et que le taux annuel diminue également à 4,7 %.

Les marchés impliquent une probabilité de 75 % d'une première réduction de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande en mai et un total de 85 points de base d'assouplissement cette année.