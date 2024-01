Les actions asiatiques ont démarré en demi-teinte jeudi, plombées par des perspectives économiques sombres en Chine et par le fait que le cycle d'assouplissement des taux d'intérêt au niveau mondial pourrait ne pas être aussi rapide que certains l'avaient d'abord pensé.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté tandis que le dollar est resté proche de son pic d'un mois, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale dès le mois de mars.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,1 %, bien qu'il soit resté proche de son plus bas niveau de deux mois, à 490,45 points.

L'indice avait chuté de plus de 2 % mercredi, sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis plus de cinq mois, en raison de l'effondrement des actions chinoises après une série de données économiques indiquant une reprise économique chancelante en Chine.

"Pour l'Asie en particulier, il y a quelques éléments négatifs qui ont un impact (sur les marchés)", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

"La réduction des attentes en matière de baisse des taux est sans aucun doute un facteur... (mais) pour l'Asie, le principal facteur est l'inquiétude concernant la croissance de la Chine.

"Cela continue d'inquiéter les investisseurs".

L'économie chinoise a connu une croissance de 5,2 % en 2023, soit un peu plus que l'objectif officiel, mais la reprise a été beaucoup plus fragile que ne le prévoyaient de nombreux analystes et investisseurs, l'aggravation de la crise immobilière, les risques déflationnistes croissants et la tiédeur de la demande ayant assombri les perspectives pour cette année.

L'indice des valeurs vedettes chinoises a atteint son plus bas niveau depuis 2019, à 3 204,6383 points, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a touché son plus bas niveau depuis plus de 14 mois, à 15 183,96 points.

"Aussi baissier que soit l'indice Hang Seng, il essaie de trouver un soutien autour de 15 300 après un mouvement de baisse prolongé", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Je ne vois aucune raison immédiate d'acheter des actions chinoises, mais les baissiers pourraient vouloir faire preuve de prudence, en particulier lorsque l'indice se rapproche des 15 000 et du creux de 2022, car ils me semblent être des niveaux de soutien évidents pour déclencher une secousse."

Le Nikkei japonais, quant à lui, est resté remarquable et a augmenté de 0,3 %, s'approchant du pic de 34 ans atteint mercredi, alors que le marché prolonge son cycle haussier.

"Les investisseurs étrangers ont été des acheteurs nets depuis le début de l'année et, de manière anecdotique, de nombreux investisseurs internationaux à qui nous parlons continuent de constituer des positions plus substantielles en actions japonaises dans leurs portefeuilles", a déclaré Oliver Lee, gestionnaire de portefeuille pour le compte de clients chez Eastspring Investments.

En Australie, les données publiées jeudi montrent que l'emploi a fortement chuté en décembre après deux mois de croissance étonnamment forte, tandis que le taux de chômage est resté à son plus haut niveau depuis un an et demi, un résultat qui renforce l'idée que les taux d'intérêt ont atteint leur maximum.

Cela a fait chuter l'Aussie dans une première réaction réflexe, bien qu'il ait ensuite réduit une partie de ces pertes et était en dernier lieu 0,05% plus élevé à 0,6555 $.

L'indice S&P/ASX 200 du pays était en baisse de 0,75 %, après avoir chuté à un plus bas d'un mois plus tôt dans la session, suivant une baisse des actions mondiales.

PLUS LONGTEMPS À LA HAUSSE

Dans l'ensemble du marché, le recul des attentes selon lesquelles le cycle d'assouplissement mondial, mené par la Fed, pourrait commencer dès le mois de mars, est resté le principal moteur.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en réaction, les opérateurs estimant désormais à environ 60 % la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en mars, contre près de 70 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans s'est établi à 4,0904 %, non loin du sommet de 4,1290 % atteint mercredi, tandis que le rendement à deux ans s'est établi à 4,3333 %.

Cela a maintenu le billet vert près d'un plus haut d'un mois par rapport à un panier de devises, l'indice du dollar se situant à 103,25.

Les données de mercredi qui ont montré une augmentation plus élevée que prévu des ventes au détail américaines le mois dernier ont renforcé les paris selon lesquels les taux américains resteraient probablement plus élevés pendant plus longtemps.

"La réduction des attentes, en particulier pour les États-Unis, est compréhensible", a déclaré M. Goh d'ANZ. "Je pense que le marché s'est un peu trop emballé après la réunion du FOMC de décembre.

Toutefois, face à l'euro, les gains du dollar ont été limités, après que les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont également repoussé les attentes de réduction des taux dans la zone euro.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré mercredi que la victoire contre l'inflation dans le bloc n'avait pas encore été remportée, tandis que le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a déclaré le même jour que les investisseurs s'emballaient en prévoyant des baisses de taux de la part de la BCE.

La monnaie unique était en hausse de 0,12 % à 1,08985 $.

En Grande-Bretagne, un taux d'inflation plus élevé que prévu a également réduit les attentes du marché pour une réduction rapide des taux de la Banque d'Angleterre, ce qui a soutenu la livre, qui était en hausse de 0,13 % à 1,26920 $.

"Les banquiers centraux continuent de douter de la possibilité d'une baisse des taux en 2024", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux d'intérêt chez Macquarie.

"Nous pensons que ce qui motive la nouvelle prudence des banquiers centraux est l'incertitude concernant les nouveaux chocs d'offre possibles.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, l'OPEP prévoyant une croissance relativement forte de la demande mondiale de pétrole au cours des deux prochaines années et une vague de froid aux États-Unis ayant perturbé une partie de la production de pétrole.

Le pétrole brut américain a augmenté de 27 cents pour atteindre 72,81 dollars le baril et le Brent a gagné 14 cents pour atteindre 78,02 dollars.

L'or au comptant a gagné 0,26% à 2 010,89 dollars l'once.