Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, après la chute de Wall Street lors de la séance précédente, la Réserve fédérale ayant réduit à néant les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt, l'accent étant mis sur les données économiques et les résultats des grandes entreprises technologiques prévus plus tard dans la journée.

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont enregistré mercredi leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis septembre et octobre, respectivement, tandis que le Dow Jones a connu sa plus forte baisse en six semaines.

En maintenant les taux d'intérêt inchangés mercredi, la Fed a rappelé aux marchés qu'elle se concentrait sans relâche sur la lutte contre l'inflation et a réduit à néant les spéculations sur le lancement d'une politique d'assouplissement en mars.

Toutefois, certains acteurs du marché estiment que le ralentissement des prix à la consommation et une croissance économique régulière sont plus importants que le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt. Les marchés tablent toujours sur une réduction de 140 points de base des taux d'intérêt de la Fed cette année, alors que les projections de la Fed sont de 75 points de base.

"Nous restons convaincus que l'inflation sera suffisamment faible pour inciter la Fed à commencer à assouplir sa politique monétaire lors de sa réunion de mars ou de mai", a déclaré Preston Caldwell, économiste en chef pour Morningstar Research Services LLC.

"Nous prévoyons toujours un total de 150 points de base de réduction en 2024 et le taux des fonds fédéraux devrait terminer l'année à 3,75 %-4 %."

L'attention se porte à nouveau sur les résultats des grandes entreprises technologiques, qui devraient permettre de déterminer si les grandes capitalisations boursières peuvent maintenir leur récente hausse, alimentée par le battage médiatique autour de l'intelligence artificielle et l'espoir d'une réduction rapide des taux d'intérêt.

Les ventes d'iPhone d'Apple devraient avoir connu leur meilleure croissance en cinq trimestres, mais les analystes prévoient une année difficile pour l'entreprise en Chine, tandis que les investisseurs surveilleront si Amazon.com peut tirer profit de son poids en matière de livraison en augmentant les revenus des frais de son service "Buy With Prime" (Achetez avec Prime).

Meta Platforms devrait voir un impact mitigé de l'IA générative sur son activité publicitaire.

Les trois géants de la technologie, en hausse de 0,5 % à 1 % dans les échanges avant bourse, publieront leurs résultats après la cloche de clôture, un jour après que les investisseurs ont sanctionné Alphabet et Microsoft pour les coûts croissants du développement de produits alimentés par l'IA générative.

Merck, Honeywell International, Peloton Interactive, Royal Caribbean Cruises et Sirius XM Holdings, entre autres, figurent parmi les principaux résultats avant l'ouverture du marché.

En ce qui concerne les données, les investisseurs garderont un œil sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les indices PMI manufacturiers prévus tout au long de la journée.

À 5:38 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 46 points, ou 0.12%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 17 points, ou 0.35%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 101.5 points, ou 0.59%.

Qualcomm a chuté de 1,4 % en raison des inquiétudes concernant les ventes d'Android en Chine, même si le fabricant de puces a prévu un bénéfice légèrement supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre et un chiffre d'affaires en ligne.

Tesla a augmenté de 2,1 %. Le fabricant de véhicules électriques organisera un vote des actionnaires pour transférer son état de constitution du Delaware au Texas.

New York Community Bancorp a repris 2,3 % après la chute de 38 % de mercredi suite à une réduction du dividende et à une perte surprise.