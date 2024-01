Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Le fait que même des rapports de bénéfices relativement positifs aient fait reculer les cours des actions des mégacapitalisations américaines est une mesure des attentes élevées qui sont désormais fixées pour ces titres onéreux.

Alors que la dernière décision politique de la Réserve fédérale se profile à l'horizon mercredi, un nouveau signal sombre de l'économie chinoise en difficulté et la saison des bénéfices des grandes entreprises technologiques ont attiré l'attention des investisseurs avant la cloche, alors que les "7 Magnifiques" annoncent leurs bénéfices pour le quatrième trimestre.

Microsoft a réussi à dépasser les estimations du marché en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires grâce à de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle qui ont permis d'attirer des clients vers son service de cloud Azure et de développer ses propres services d'intelligence artificielle. Mais les actions de Microsoft ont perdu 1 % après les heures de bureau, les investisseurs préférant se concentrer sur l'augmentation des coûts.

La mise à jour d'Alphabet était peut-être moins ambiguë et son action s'est effondrée de 6 % au cours de la nuit, car les ventes de publicité pendant les fêtes de fin d'année ont été décevantes et le géant du numérique a également signalé des coûts d'investissement liés à l'IA.

Dans le même ordre d'idées, les actions de Samsung ont chuté de 2 %, bien que l'entreprise ait prévu une reprise continue des puces mémoire et de la demande technologique cette année, une stimulation de l'IA et une perte moins importante que prévu au quatrième trimestre.

Pour ajouter à l'angoisse du "Mag7", les actions de Tesla ont encore chuté de 3 % dans la nuit, après qu'un juge du Delaware a rejeté la rémunération record de 56 milliards de dollars versée par Elon Musk à Tesla, la qualifiant de "somme insondable" et d'injuste pour les actionnaires.

Le résultat de cette douche froide pour les mégapoles en général a vu les contrats à terme du S&P500 reculer de leurs sommets et perdre 0,5 % avant l'ouverture de la bourse mercredi, les contrats à terme du Nasdaq perdant plus de 1 %.

Les actions étrangères ont été plus stables, mais les actions chinoises, qui souffrent depuis longtemps, ont continué de surperformer avec des pertes d'environ 1 %, les dernières enquêtes sur l'industrie manufacturière ayant révélé une contraction de l'activité en janvier pour le quatrième mois consécutif.

Avec la crise immobilière qui couve depuis longtemps et qui déprime la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, les autorités ont du mal à mettre un terme à la crise et une déflation des prix à la consommation et des prix des actifs nationaux s'est ensuivie.

Le géant immobilier le plus endetté, China Evergrande, a été mis en liquidation cette semaine et l'agence de notation S&P Global Ratings a déclaré que les détenteurs d'obligations en dollars offshore risquaient de recevoir un paiement potentiellement minuscule dans le cadre d'un processus compliqué qui pourrait prendre des années.

Les conditions météorologiques désastreuses à l'approche des vacances du nouvel an lunaire n'arrangent rien. Un épais brouillard a suspendu les navires traversant le détroit de Qiongzhou, au large de la province chinoise de Guangdong, tandis que la neige et les pluies verglaçantes qui s'abattent sur de nombreuses régions du pays devraient compliquer les déplacements de millions de personnes au cours des prochains jours.

Alors que les actions chinoises chutent à nouveau, les mesures officielles visant à stabiliser le yuan ont été renforcées, ce qui, pour de nombreux investisseurs, revient à forcer le choix entre la dépréciation de la monnaie et la poursuite de la déflation interne des prix des actifs.

Comme c'est le cas depuis le début de l'année, la hausse des actions japonaises constitue un contraste régional frappant et l'indice Nikkei a progressé de 0,6 % mercredi, enregistrant son meilleur mois de janvier depuis 26 ans, après s'être débarrassé des premières baisses liées aux jetons.

A Wall St, la décision de la Fed et la dernière mise à jour de l'emploi dans le secteur privé domineront aujourd'hui, parallèlement à la saison des résultats.

La Fed ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt aujourd'hui, mais tout signal concernant la date à laquelle débuteront les réductions de taux d'intérêt prévues cette année sera pris en compte.

L'économie américaine continue d'impressionner, même si l'inflation diminue, grâce à la révision à la hausse de 0,6 % des prévisions du Fonds monétaire international pour la croissance américaine cette année, qui passe à 2,1 %.

Mardi, l'annonce d'une hausse inattendue des offres d'emploi aux États-Unis et d'un nouveau regain de confiance des consommateurs continue de souligner la bonne santé du marché du travail américain et de la demande des ménages.

Avec un œil sur les détails du calendrier trimestriel de remboursement du Trésor américain et sur la taille des ventes aux enchères prévues plus tard, les rendements des obligations du Trésor à 10 ans sont repassés sous la barre des 4 % pour la première fois en deux semaines. Les prix du pétrole brut ont également reculé et le dollar s'est raffermi.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi : * Décision politique du Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale américaine, conférence de presse du président Jerome Powell * Résultats des entreprises américaines : Boeing, MetLife, Qualcomm, Mastercard, ADP, Align Technology, Old Dominion Freight, Boston Scientific, Hess, Thermo Fisher * Rapport ADP de janvier sur l'emploi dans le secteur privé, enquête de janvier sur les entreprises de Chicago, coûts de l'emploi et salaires du 4ème trimestre aux Etats-Unis * Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'exprime à Washington * Le Trésor américain met aux enchères des bons à 4 semaines.