Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La liquidation judiciaire de China Evergrande était attendue et n'a guère ébranlé les investisseurs asiatiques, à l'exception des détenteurs d'obligations et des promoteurs immobiliers, ce qui signifie que les données sur l'emploi au Japon mardi et la déclaration de politique générale de la Réserve fédérale américaine en milieu de semaine pourraient être de meilleurs points d'attention.

L'indice chinois CSI300 et l'indice Shanghai Composite ont pris la nouvelle Evergrande avec sérénité, baissant tous deux de 0,9 % lundi. Toutefois, la liquidation du promoteur, dont le passif s'élève à plus de 300 milliards de dollars, n'est pas de nature à améliorer le climat, qui montrait des signes de reprise depuis que les marchés avaient atteint leur niveau le plus bas la semaine dernière, à la suite des mesures prises par Pékin pour stabiliser ses marchés.

Même avec la promesse d'un soutien officiel du gouvernement, les investisseurs locaux, qui souffrent depuis longtemps, semblent considérer ce sursis comme une occasion de s'échapper, laissant un marché qui est traditionnellement largement alimenté par l'argent des particuliers dans une situation précaire.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,8 % et, pour qu'il poursuive son rebond après avoir touché le fond, les investisseurs voudront peut-être savoir si la décision du juge de Hong Kong concernant Evergrande est confirmée par les tribunaux chinois.

"C'est la bonne solution basée sur le marché, mais ce sera un véritable test pour savoir si la Chine a l'estomac nécessaire pour la mettre en œuvre. Restez à l'écoute", a déclaré Win Thin, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman, dans une note à l'intention des clients.

Les mesures prises par la Chine pour stimuler son économie continuent de soutenir les autres marchés boursiers asiatiques, le Nikkei 225 du Japon et le Kospi de la Corée du Sud ayant tous deux terminé en hausse lundi.

Le taux de chômage du Japon pour le mois de décembre sera publié au début de la journée de mardi, ce qui pourrait donner le ton aux marchés qui se demandent si la croissance est suffisamment forte pour que la Banque du Japon abandonne sa politique de taux d'intérêt zéro. Le taux de chômage est resté inchangé à 2,5 % en novembre.

Les indices PMI manufacturiers chinois de mercredi pourraient être plus importants pour les marchés mondiaux.

Le yen et le yuan ont semblé assez stables par rapport au dollar lundi. Les actions américaines et les bons du Trésor ont également été solides, après un début calme, se préparant à une surcharge d'informations provenant de la déclaration de politique générale de la Fed mercredi, qui pourrait donner un signal plus fort quant à la date à laquelle les responsables prévoient de commencer à abaisser les taux d'intérêt.

Il y a également trois rapports sur l'emploi aux États-Unis, avec en point d'orgue le très important rapport sur la masse salariale de janvier, vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

-- Ventes au détail en Australie - décembre

-- Japon : chômage - décembre

-- Offres d'emploi JOLTS aux États-Unis - Décembre

-- Le FOMC américain entame une réunion de deux jours