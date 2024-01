Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé lundi, le rendement à deux ans passant en dessous de zéro pour la première fois depuis juillet, alors que les attentes concernant la fin de la politique monétaire ultra-libre de la Banque du Japon (BOJ) ont continué à s'estomper.

Le rendement du JGB à 10 ans a baissé de 3 points de base (pb) pour atteindre son plus bas niveau depuis le 20 décembre à 0,555%.

Le rendement du JGB à deux ans a baissé de 0,5 pb à -0,005%.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans étaient en hausse de 0,28 yen à 147,67 yens, après avoir atteint un plus haut de six mois de 147,74 yens plus tôt dans la session. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les attentes d'une sortie en janvier de la politique de taux d'intérêt négatifs de la BOJ ont largement diminué à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé l'ouest du Japon le jour du Nouvel An et des commentaires dovish du gouverneur Kazuo Ueda le mois dernier.

"Si la BOJ n'augmente pas ses taux d'intérêt en avril, je pense que le marché jugera que la banque n'est pas disposée à le faire", car les raisons de ne pas sortir de sa politique monétaire ultra-accommodante augmentent, a déclaré Takeshi Ishida, stratège chez Resona Holdings.

Lors de sa réunion de janvier, la semaine prochaine, la banque centrale devrait globalement maintenir ses prévisions selon lesquelles l'inflation tendancielle restera proche de son objectif de 2 % dans les années à venir, selon des sources au fait de ses réflexions.

La baisse des rendements du Trésor américain vendredi a également pesé sur les rendements japonais, les investisseurs ayant augmenté leurs paris sur une réduction précoce des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Le rendement à cinq ans a perdu 1,5 point de base pour atteindre 0,160 %, son plus bas niveau depuis le 28 juillet.

Du côté des obligations à long terme, le rendement des obligations à 20 ans a baissé de 2,5 points de base à 1,280 %, son plus bas niveau depuis près de quatre semaines.

Le rendement à 30 ans a baissé de 2,5 points de base à 1,585 %. (Reportage de Brigid Riley ; Rédaction de Varun H K)