Mini-séisme 24/06/2021 | 08:57 Patrick Rejaunier 24/06/2021 | 08:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le sol s'est ouvert sous l'euro au milieu du mois de juin, alors que la monnaie unique tentait péniblement de se maintenir au-dessus de la ligne de crête des 1.22 dollar. En cause, l'annonce d'un changement de cap de la politique monétaire de la banque centrale américaine, qui se met en ordre de bataille pour faire repartir ses taux d'intérêts à la hausse. D'une part, parce que le pic d'inflation a gagné en vigueur, d'autre part parce que la reprise économique américaine est suffisamment vigoureuse pour encaisser cette nouvelle donne. La remontée du dollar jusque dans la zone des 1.19 vient contrecarrer les paris de la fin de l'année 2020. A l'époque, les économistes pensaient que la zone euro s'en sortirait mieux que les Etats-Unis face à la pandémie, et l'on spéculait sur un plan de relance XXL de la part de l'administration Biden. Le pari long EUR / short USD était d'ailleurs l'un des plus consensuels du marché. Mais les Etats-Unis ont mieux géré la situation sanitaire et la Maison Blanche a dû revoir ses ambitions budgétaires à la baisse, face à la levée de boucliers républicaine. Au final, l'euro n'a pas eu le parcours escompté. Et ce n'est pas la position plus offensive adoptée par la Fed qui va changer la donne à court terme. A priori, la Réserve fédérale va devoir composer avec une poussée inflationniste plus forte que celle qui frappe la zone euro. Les hausses très médiatiques du prix du bois de construction ou du tarif des véhicules d'occasion aux Etats-Unis s'accompagnent de tensions sur le marché du travail alors même que le chômage est encore loin d'être résorbé. Il y a fort à parier que tant que la Fed aura une longueur d'avance dans le cycle monétaire, le dollar bénéficiera d'une solide assise. Techniquement, la parité revient rapidement sur ses niveaux d’avril, après avoir testé à plusieurs reprises le seuil des 1.225 USD. La zone des 18/18.5 USD constitue l'ultime rempart avant un retour des cours vers les 1.165 USD.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine