L'indice boursier mondial MSCI a légèrement augmenté vendredi, tandis que le dollar américain a chuté après que le taux d'inflation favori de la Réserve fédérale américaine ait montré une modération des prix, conformément aux attentes, quelques jours avant sa réunion très surveillée.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté en raison des inquiétudes concernant l'offre croissante de dette publique, de la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine et des attentes selon lesquelles la Fed devra s'attaquer aux efforts de réduction de son bilan.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,2 % le mois dernier après une baisse non révisée de 0,1 % en novembre, a déclaré le Bureau d'analyse économique du département du Commerce. Au cours des 12 mois précédant décembre, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,6 %, ce qui correspond à la hausse non révisée de novembre.

Toutefois, les ventes de logements en attente aux États-Unis ont connu en décembre leur plus forte hausse depuis juin 2020, ce qui indique que les acheteurs potentiels pourraient être attirés par la stabilisation des taux d'intérêt hypothécaires.

"D'une manière générale, cette semaine, nous avons obtenu un bon soutien pour le scénario d'atterrissage en douceur", a déclaré Mona Mahajan, directrice et stratège d'investissement senior, Edward Jones, New York, citant la lecture de l'inflation de vendredi, les données solides du PIB de jeudi et l'amélioration des données de l'industrie manufacturière et des services plus tôt dans la semaine.

Cependant, Mme Mahajan a décelé une certaine nervosité avant la réunion de la Fed, qui se terminera le 31 janvier, car la banque centrale "reconnaîtra probablement l'amélioration de l'inflation et des données économiques, mais pourrait encore s'écarter des prévisions des marchés qui prévoient six baisses de taux cette année".

"Les investisseurs sont dans l'expectative", a-t-elle déclaré, ajoutant que la Fed "ne déclarera probablement pas encore que la mission est accomplie".

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 0,12 %, après avoir atteint son plus haut niveau en près de deux ans.

Les indices de Wall Street étaient en demi-teinte à 14h49 (1949 GMT). Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 60,86 points, soit 0,16%, à 38 110,19 et le Nasdaq Composite a perdu 33,35 points, soit 0,21%, à 15 477,15.

Le S&P 500 a perdu 0,05 point à 4 894,11 après cinq séances consécutives de records de clôture.

L'indice boursier européen a clôturé en hausse de 1,1%, marquant un gain de 3% pour la semaine, ce qui représente sa plus grande progression hebdomadaire en pourcentage depuis la semaine débutant le 30 octobre.

Ceci après que la Banque centrale européenne (BCE) ait signalé jeudi qu'elle pourrait réduire ses taux d'ici avril. Alors que Christine Lagarde, chef de la BCE, a déclaré qu'il était "prématuré" de discuter d'un assouplissement, les marchés monétaires ont évalué à près de 85 % la probabilité d'une première baisse de taux d'un quart de point en avril.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, était en baisse de 0,06 %, à 103,43.

Le dollar a augmenté de 0,27% contre le yen à 148,05, mais l'euro était en hausse de 0,1% à 1,0859 $, après avoir perdu 1,59% en un mois.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 4,1604% par rapport à la clôture américaine de 4,132% jeudi. Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds de la Fed, a atteint 4,3633% par rapport à la clôture américaine de 4,314%.

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole se sont établis à la hausse, la croissance économique américaine positive et les signes de relance chinoise ayant stimulé la demande, tandis que les inquiétudes concernant l'offre au Moyen-Orient ont apporté un soutien supplémentaire.

Le pétrole brut américain s'est établi en hausse de 0,84% à 78,01 dollars le baril, son niveau le plus élevé depuis le 29 novembre. Le pétrole brut Brent a terminé à 83,55 dollars le baril, en hausse de 1,36% sur la journée, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 30 novembre.

En ce qui concerne les métaux précieux, l'or est resté stable alors que l'attention des investisseurs s'est déplacée vers la réunion de politique de la Fed la semaine prochaine, en attendant des indications sur les perspectives de taux d'intérêt.

En Asie, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a clôturé en baisse de 0,4 %, mais a mis fin à une série de trois semaines de baisse pour enregistrer une hausse hebdomadaire de 1,6 %.

L'indice chinois des valeurs vedettes CSI a reculé de 0,3 % vendredi, mais a enregistré un gain hebdomadaire de près de 2 % après trois semaines de pertes.

Les investisseurs ont versé près de 12 milliards de dollars dans les fonds d'actions chinoises au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, a calculé vendredi un rapport de BofA Global Research. Il s'agit de l'afflux le plus important depuis 2015 et du deuxième plus important jamais enregistré. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Marc Jones à Londres, Amruta Khandekar à Bengaluru ; Rédaction d'Alex Richardson et Mark Potter)