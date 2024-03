Avant les multiples réunions de banques centrales, les derniers indicateurs américains concernant l’inflation rappelaient aux investisseurs que rien est acquis. Tout d’abord, le CPI Core est ressorti légèrement supérieur en rythme annuel à +3.8% contre une estimation de 3.7%.

Si l’annonce a fait pschitt, le second effet Kiss Cool est venu deux jours plus tard avec le PPI. Sur un rythme annuel, il affiche une hausse de 1.60% contre une prévision de 1.2% tandis qu’en données mensuelles, il pointe à +0.60% contre +0.30% attendus. Cette reprise (qui reste encore à confirmer) de l’inflation ne semble toutefois pas être considérée comme une menace par les membres de la Fed.



Lors du dernier comité de politique monétaire, ils ont joué la partition attendue, signe que le scénario central est toujours maitrisé. Certes les hypothèses d’inflation ont été revues à la hausse mais les perspectives de croissance également sur fond de solides conditions économiques. Le graphique en point (dot-plot) montre qu’il devrait y avoir trois baisses de taux cette année aux Etats-Unis, un scénario conforme aux attentes du marché.



Ainsi, les perspectives d’une baisse de taux dès juin ressortent renforcées : d’après l’outil Fedwatch du CME, la probabilité d’une détente a gagné 15 points et dépasse les 75% alimentant du même coup la baisse des rendements obligataires. Ainsi, le 10 ans américain bute actuellement sur ses sommets de février à 4.35% après s’être maintenu au-dessus des 4.07%. La rupture de ce support viendra confirmer la fin de la reprise opérée depuis fin décembre 2023. Un tel scénario devrait logiquement favoriser la devise européenne.



On surveillera ainsi un premier soutien à 1.0805 USD pour conserver une opinion positive en direction des 1.1108 USD voire des 1.1237 USD. A contrario, la rupture du support ternira la structure graphique avec le risque d’un retour sur les 1.07 USD voire les 1.0535/05.