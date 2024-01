Les actions asiatiques ont chuté et le dollar était proche de son plus haut niveau en un mois mercredi, alors que la rhétorique hawkish des banquiers centraux a battu en brèche les paris de réductions anticipées des taux d'intérêt, tandis que les inquiétudes géopolitiques ont maintenu le sentiment de risque sous contrôle.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,31%, touchant un nouveau plus bas d'un mois. Le Nikkei japonais a résisté au malaise général et a atteint un nouveau sommet en 34 ans.

Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, a déclaré mardi que si l'inflation se rapprochait de l'objectif de 2 % de la banque centrale, cette dernière ne devrait pas se hâter d'abaisser les taux d'intérêt tant que la baisse de l'inflation n'est pas clairement durable.

Les commentaires de M. Waller ont fait écho aux sentiments des banquiers centraux européens, qui se sont également opposés aux attentes des marchés concernant des baisses de taux rapides et importantes.

"Les commentaires de M. Waller se sont reflétés sur les marchés de taux, les marchés semblant devenir un peu plus sceptiques quant à la capacité de la Fed à procéder à des réductions agressives de plus de 160 points de base", a déclaré Kieran Williams, responsable de l'Asie FX chez InTouch Capital Markets.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 65 % la probabilité d'une réduction des taux par la Fed en mars, contre 81 % en début de semaine.

Les inquiétudes géopolitiques ont également sapé le sentiment, les investisseurs gardant un œil sur les développements en Mer Rouge, à Gaza et en Ukraine.

Les actions chinoises seront probablement au centre de l'attention pendant les heures asiatiques, avec les données du PIB qui devraient être publiées à 0200 GMT. Les actions chinoises de premier ordre ont ouvert en légère baisse.

L'économie chinoise s'est légèrement améliorée au quatrième trimestre, permettant au gouvernement d'atteindre son objectif de croissance après l'échec de l'année précédente, mais les perspectives pour 2024 restent incertaines en raison d'un effondrement prolongé de l'immobilier et d'une faible confiance des consommateurs.

Le premier ministre chinois, Li Qiang, a déclaré dans un discours aux chefs d'entreprise lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos que l'économie chinoise avait rebondi et s'était redressée, et que la croissance était estimée à environ 5,2 % en 2023, ce qui est supérieur à l'objectif officiel d'environ 5 %.

Au cours de la nuit, les actions américaines ont terminé en baisse après que les résultats mitigés de Morgan Stanley et de Goldman Sachs ont mis les banques sous pression, et que les ventes de Boeing et d'Apple ont pesé sur le S&P 500.

Sur les marchés des devises, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,019 % et s'est rapproché de son plus haut niveau d'un mois de 103,42 atteint mardi.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,09% à 147,34 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est maintenue à 1,2635 dollar.

Le pétrole brut américain a chuté de 0,66% à 71,92 dollars le baril et le Brent est resté stable sur la journée.

Le prix de l'or a peu varié à 2 028 dollars en Asie, après avoir chuté de 1 % lors de la session précédente en raison de la hausse du dollar.