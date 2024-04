La publication d’un ISM manufacturier pour mars en territoire expansionniste pour la première fois en 16 mois a mis le feu aux poudres et ravivé les craintes concernant l’inflation.

Les rendements des obligations d’Etat se sont tendus par crainte d’un décalage des premières baisses de taux. Les probabilités d’un assouplissement dès juin sont d’ailleurs en net recul et s’établissent juste sous le seuil des 60% contre plus de 75% il y a à peine deux semaines.

En parallèle, le changement de posture du Président de la Fed ajoute à la confusion générale.



On surveillera en outre les prochaines données sur l’emploi en fin de semaine afin de voir si le marché reste toujours aussi résilient. En attendant, l’EURUSD a enfoncé son premier soutien à 1.0805 et se rapproche dangereusement de son plus bas annuel à 1.0737/1.0708. La cassure de ce seuil technique important serait de mauvaise augure pour la devise européenne : en validant une structure de retournement baissière dite en « épaules-tête-épaules » , la paire pourrait continuer à consolider jusqu’aux 1.0537/06.