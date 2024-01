Le premier prêt au développement a été accordé dans le cadre du mécanisme chinois dit de "liste blanche de projets", a rapporté mercredi le journal officiel chinois Securities Times.

Le prêt d'une valeur de 330 millions de yuans (46 millions de dollars) à un projet de développement soutenu par l'Etat a été approuvé quelques jours ouvrables seulement après que le gouvernement a annoncé le mécanisme, qui est conçu pour faciliter le financement de projets pour le secteur de l'immobilier criblé de dettes.

Le déploiement rapide de l'assistance financière dans le cadre de ce mécanisme est suivi de près par le marché dans le contexte d'une crise de la dette qui a ébranlé le secteur depuis le milieu de l'année 2021 et qui a entraîné de nombreux logements inachevés et des défauts de paiement, en particulier parmi les promoteurs immobiliers privés.

Les autorités chinoises du logement ont déclaré lors d'une réunion vendredi que les gouvernements des villes devraient fournir une liste de projets immobiliers locaux susceptibles de bénéficier d'un soutien financier, et se coordonner avec les institutions financières locales pour répondre aux besoins de financement de ces projets.

Le Securities Times a indiqué que la ville de Nanning, dans la province de Guangxi, avait fourni sa première "liste blanche de projets" contenant 107 développements aux institutions financières locales, et qu'un projet du Guangxi Beitou Industry & City Investment Group, soutenu par l'État, s'était vu accorder un prêt de développement de 330 millions de yuans de la part de China Mingsheng Banking Corp.

Le rapport ajoute que la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, a également établi une liste blanche de 314 projets, pour un total de 83 milliards de yuans de financement requis, impliquant 22 institutions financières.

Selon un avis conjoint du ministère du logement et du développement urbain et rural et de l'administration nationale de la réglementation financière publié au début du mois, les banques devraient raccourcir le délai d'approbation pour les projets en cours de développement qui disposent de garanties et de revenus suffisants.

Pour les projets qui sont temporairement confrontés à des difficultés de liquidité mais qui ont un flux de trésorerie équilibré, les banques devraient étendre ou augmenter les prêts, ou ajuster les méthodes de remboursement pour montrer leur soutien, selon l'avis.

(1 $ = 7,1814 yuans chinois renminbi)