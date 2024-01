Le yuan est tombé lundi à son plus bas niveau depuis un mois après que la banque centrale chinoise a surpris les marchés en maintenant son taux directeur à moyen terme, tandis que le dollar a peu varié à l'occasion de la journée Martin Luther King (MLK) Jr. un jour férié aux États-Unis.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a laissé les taux d'intérêt inchangés lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance, défiant les attentes du marché qui souhaitait une réduction pour soutenir la reprise économique post-pandémique cahoteuse de la Chine.

Cela a fait glisser le yuan onshore à un plus bas d'un mois de 7,1813 pour un dollar avant de récupérer une partie de ces pertes pour s'échanger en baisse de 0,08% à 7,1746.

Son homologue offshore a chuté jusqu'à 7,1912 pour un dollar, se languissant près de son plus bas niveau de vendredi.

"Certains économistes ont fait valoir que la PBoC pourrait avoir choisi de maintenir les taux stables pour éviter une nouvelle baisse du yuan et une volatilité excessive sur le marché des changes", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Des réductions de taux pourraient encore être envisagées, a déclaré Tommy Wo, économiste principal à la Commerzbank.

"Le pivot de la Fed américaine a permis à la PBoC de mener une politique monétaire plus accommodante. Il y aura plus de place pour des baisses de taux de la PBoC lorsque le calendrier de réduction des taux de la Fed deviendra plus clair".

Le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre de la Chine, la production industrielle de décembre, les ventes au détail et le taux de chômage figurent parmi les principaux indicateurs économiques publiés mercredi, qui devraient apporter des précisions sur les perspectives de la deuxième économie mondiale.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a peu changé, en hausse de 0,02% à 102,53, à l'occasion du Martin Luther King Day.

Les paris pour des réductions de la Fed cette année, dès le mois de mars, ont augmenté après que les données de vendredi aient montré que les prix à la production américains ont chuté de manière inattendue en décembre, ce qui a entraîné une baisse des rendements du Trésor.

"Malgré la surprise à la hausse de l'indice des prix à la consommation jeudi, les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la Fed va probablement réduire ses taux prochainement", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

Selon l'outil FedWatch du CME, 77 % des investisseurs pensent que la banque centrale américaine commencera à assouplir ses taux en mars, contre 68 % il y a une semaine.

Sur le marché plus large, les traders ont également les yeux rivés sur l'inflation britannique et les données sur l'emploi prévues plus tard dans la semaine, alors que le marché se concentre sur la date à laquelle les principales banques centrales du monde pourraient commencer à assouplir leurs taux d'intérêt cette année.

La livre sterling a glissé de 0,2 % à 1,2723 $, bien qu'elle soit restée proche d'un pic de deux semaines atteint la semaine dernière.

L'euro est resté proche de la barre des 1,10 dollars et a progressé de 0,05% à 1,0955 dollars.

En Asie, le yen est resté sous pression, en baisse de 0,63% à 145,84 pour un dollar, se rapprochant de son niveau le plus bas depuis la mi-décembre, sur les attentes que la Banque du Japon est susceptible de maintenir ses paramètres de politique ultra-libre inchangés lors de sa prochaine réunion de politique la semaine prochaine.

TAIWAN APRÈS LES ÉLECTIONS

Ailleurs, le dollar taïwanais est tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, à 31,284 pour un dollar américain, après que Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste (DPP), ait remporté la présidence au cours du week-end, bien que son parti ait perdu sa majorité au Parlement.

Les analystes craignent désormais une paralysie politique.

"Le DPP a perdu la majorité au parlement. Lai gouverne donc avec un mandat plus faible que celui de Tsai Ing-wen", a déclaré Allan von Mehren, directeur à la Danske Bank.

Il s'attend à une persistance des tensions dans le détroit de Taïwan, mais pas à une nouvelle escalade.

"La Chine continuera à dissuader l'indépendance de Taïwan en organisant des exercices militaires autour de l'île, et Taïwan et les États-Unis continueront probablement à entretenir des relations plus étroites, mais sans franchir la ligne rouge de la Chine".