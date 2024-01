Les actions chinoises ont clôturé en baisse jeudi, entraînées par les actions des sociétés de spiritueux, les investisseurs restant préoccupés par les facteurs macroéconomiques en dépit d'une enquête montrant que l'activité des services a augmenté au rythme le plus rapide en cinq mois.

** L'indice CSI 300 a terminé en baisse de 0,9 %, tandis que l'indice Shanghai Composite a perdu 0,4 %.

** L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng Index, est resté à peu près stable.

** L'activité des services en Chine a augmenté en décembre au rythme le plus rapide depuis cinq mois, grâce à une forte augmentation des nouvelles affaires, selon une enquête du secteur privé.

** Toutefois, ces données encourageantes ne sont pas de nature, à elles seules, à améliorer de manière significative le sentiment du marché étant donné la faiblesse macroéconomique générale du secteur immobilier et des prix à la consommation, ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.

** Les stocks de liqueurs ont chuté de 2,3 % et ont mené les baisses, avec Luzhou Laojiao et Kweichou Moutai en baisse de 3,3 % et 1,5 %, respectivement.

** Les capitaux étrangers ont enregistré une sortie nette de 3,9 milliards de yuans (545,47 millions de dollars) par le biais de la liaison commerciale vers le nord.

** Selon les analystes de Morgan Stanley, les fonds mondiaux à long terme ont déchargé les actions chinoises au rythme le plus rapide de 2023 le mois dernier, alors qu'ils se sont empressés de répondre aux demandes de rachat et de se diversifier de la deuxième plus grande économie du monde.

** Les valeurs technologiques cotées à Hong Kong ont effacé leurs pertes dans l'après-midi, clôturant en hausse de 0,2 %.

** Alibaba a augmenté de 1,0 %, comparé à une augmentation de 2,5 % de ses American depositary receipts négociés à New York.

** Pendant ce temps, les actions de Meituan et de Tencent ont toutes deux baissé de 0,6 %. (1 $ = 7,1558 yuans chinois renminbi) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Varun H K et Rashmi Aich)