Les actions chinoises ont clôturé en hausse après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis près de cinq ans, alors que certains fonds négociés en bourse (ETF) suivant les principaux indices ont connu des hausses de transactions quotidiennes, suggérant que les fonds soutenus par l'État pourraient apporter leur soutien.

L'indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises a clôturé en hausse de 1,4 %, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2019 lors de la séance du matin, tandis que l'indice composite de Shanghai a gagné 0,4 %.

Plusieurs ETF à grande capitalisation qui sont des outils d'investissement privilégiés par ces fonds soutenus par l'État, surnommés les investisseurs de l'"équipe nationale", ont connu un pic dans le volume des transactions jeudi, signalant le soutien de ces institutions.

"Le volume des transactions pour les ETF qui suivent le CSI300 a de nouveau augmenté. Cela pourrait être dû à un effort de l'équipe nationale pour soutenir le marché et l'empêcher de passer sous les niveaux clés de l'indice", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.

Le chiffre d'affaires quotidien de l'ETF Huatai-PB CSI 300 a bondi à 15 milliards de yuans (2,1 milliards de dollars) jeudi, le plus élevé depuis 2015. Cela se compare également à un chiffre d'affaires quotidien moyen de 4,5 milliards de yuans pour le mois dernier.

L'E-Fund CSI 300 Index ETF a connu un chiffre d'affaires quotidien record de 5,6 milliards de yuans.

Les capitaux étrangers ont enregistré des ventes nettes de seulement 741 millions de yuans (72,1 millions de dollars) via le lien de négociation nord du Stock Connect, après avoir enregistré la plus grande vente nette en plus d'un an mercredi.

Les noms liés à la consommation ont été en tête des gains, avec China Tourism Group Duty Free Shop et le géant de l'alcool Kweichow Moutai en hausse de 6,3% et 2,1%, respectivement.

À Hong Kong, le marché s'est remis des turbulences de mercredi, l'indice Hang Seng progressant de 0,8 %.

Les actions technologiques ont augmenté de 0,5 %, Meituan et Alibaba progressant tous deux de 1,5 %.

Par ailleurs, les analystes estiment que le marché boursier chinois reste sous pression, compte tenu de la croissance économique inégale du pays et de l'absence de nouvelles mesures de relance.

"Les autorités devraient s'appuyer davantage sur la politique fiscale pour stimuler l'économie", a déclaré Tao Wang, économiste en chef d'UBS pour la Chine, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi.

Les investisseurs s'attendent à un nouvel assouplissement de la politique monétaire afin de relancer la deuxième économie mondiale, mais la banque centrale chinoise a surpris certains acteurs du marché en maintenant son taux directeur inchangé lundi.

La vigueur du dollar américain a également maintenu la pression sur le yuan, ce qui réduit la marge de manœuvre des responsables politiques chinois pour réduire les taux d'intérêt, car cela risquerait d'alimenter les sorties de capitaux.

(1 $ = 7,1959 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Jacqueline Wong)