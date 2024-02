La Chine entend accélérer le financement des projets immobiliers dans les prochains jours dans le cadre de ses mesures de soutien, mais la réticence des banques à prêter au secteur en crise restera un obstacle majeur pour les promoteurs en difficulté qui ont le plus besoin de nouveaux fonds.

Dans le cadre du mécanisme de "liste blanche de projets", les gouvernements de 35 villes du pays se préparent à recommander aux banques des projets résidentiels qui ont besoin d'un soutien financier. Les promoteurs en difficulté espèrent que le nouveau mécanisme leur apportera du soutien, certains de leurs projets étant inclus dans la liste blanche.

Ce mécanisme, qui vise à accélérer l'octroi de prêts aux projets par les banques, intervient alors que Pékin redouble d'efforts pour atténuer la pénurie de liquidités dans le secteur et redonner confiance aux acheteurs de logements, les prix des logements neufs ayant connu en décembre leur plus forte baisse en près de neuf ans.

Mais le succès de la dernière mesure de soutien financier pourrait être entravé par la réticence des banques à accorder de nouveaux crédits aux sociétés immobilières en difficulté en raison des inquiétudes concernant l'impact sur la qualité de leurs actifs, selon les promoteurs, les banquiers et les analystes.

La liquidation du géant de l'immobilier China Evergrande Group, ordonnée par un tribunal de Hong Kong cette semaine, a encore assombri les perspectives de ventes immobilières et renforcé la prudence des banques.

Un responsable des prêts aux entreprises dans une banque par actions a déclaré que les banques donneraient la priorité aux contrôles des risques dans le cadre du nouveau mécanisme "Project Whitelist" plutôt que d'inscrire des "créances douteuses importantes" dans leurs livres.

Les projets résidentiels préférés sur les listes blanches pour recevoir un soutien financier devraient être principalement ceux qui sont en cours de développement par les entreprises publiques, considérées comme un pari plus sûr en raison de leurs poches profondes, a déclaré le gestionnaire, qui a refusé d'être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

L'ampleur du problème est impressionnante : Nomura estime qu'il y a 20 millions de logements non construits et en retard de prévente, avec un déficit de financement de 3,2 trillions de yuans (445 milliards de dollars).

L'année dernière, les autorités chinoises ont demandé à plusieurs reprises aux banques d'accorder des prêts "raisonnables" aux promoteurs immobiliers après une série de défaillances.

Ces efforts n'ont toutefois guère permis de désamorcer la crise de la dette qui a débuté en 2021.

Le ministère chinois du logement, la banque centrale et l'Administration nationale de régulation financière, l'autorité de régulation bancaire, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

ÉVITER L'IMMOBILIER

L'aversion des banques chinoises à accorder de nouveaux crédits au secteur immobilier en difficulté intervient alors que la liquidation d'Evergrande met en lumière le désespoir des investisseurs étrangers face aux niveaux d'endettement de la Chine et laisse les promoteurs exclus des marchés mondiaux de l'emprunt.

Les prêts au développement immobilier dans la deuxième économie mondiale ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel pour atteindre 12,88 trillions de yuans (1,8 trillion de dollars) à la fin de 2023, contre 3,7 % il y a un an, selon les données de la banque centrale.

"Nous essayons d'éviter les projets immobiliers si nous avons d'autres projets prometteurs", a déclaré un autre directeur de la branche Hebei d'une banque d'État, qui a également refusé d'être nommé en raison de la sensibilité de l'affaire.

Le responsable a déclaré que les projets résidentiels figurant sur les listes blanches établies par les autorités municipales étaient uniquement destinés à leur servir de référence et que les banques procéderaient à leur propre évaluation et détermineraient le montant des prêts à accorder, le cas échéant.

Outre les entreprises publiques, certains des projets résidentiels figurant sur les listes blanches rendues publiques jusqu'à présent sont soutenus par des promoteurs privés dont la situation financière est jugée saine.

Les autorités chargées du logement de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, ont déclaré que leur première liste blanche contenait 314 projets, avec un besoin de financement total de 83 milliards de yuans et 22 institutions financières impliquées.

Ces projets comprennent ceux des promoteurs privés Longfor Group et Huayu Group, ainsi que ceux de l'entreprise publique China Vanke. Le gouvernement de la ville n'a pas nommé les institutions financières impliquées.

Les appels téléphoniques de Reuters à l'autorité locale du logement de Chongqing sont restés sans réponse.

En réponse à la demande de commentaire de Reuters, Longfor a déclaré qu'elle se coordonnerait avec les autorités pour mettre en œuvre le mécanisme de financement et maintenir ses opérations "stables". Huayu et Vanke n'ont pas répondu immédiatement.

UN PEU D'ESPOIR

Un cadre d'un grand promoteur privé en défaut de paiement a déclaré que leurs projets immobiliers avaient également été inclus dans la première liste blanche de Chongqing, avec quelques autres entreprises en difficulté.

Cependant, il n'est pas certain que l'entreprise reçoive un soutien financier de la part des banques malgré son inscription sur la liste, a déclaré le cadre.

D'autres promoteurs affirment qu'ils se sont démenés pour présenter tous leurs projets éligibles aux autorités municipales locales depuis l'annonce de la politique vendredi dernier.

Les promoteurs et les investisseurs ont déclaré que les prêts de développement accordés ne pouvaient être utilisés que pour garantir l'achèvement des projets sélectionnés et qu'ils ne pourraient pas aider l'entreprise à rembourser d'autres dettes et à retrouver sa solidité financière.

Li Gen, président du Beijing G Capital Private Fund Management Center LLP, spécialisé dans l'investissement en crédit, a déclaré que la dernière mesure n'avait pas réussi à améliorer le sentiment du marché.

"La politique au coup par coup pousse de plus en plus de gens (investisseurs) à rester sur la touche, en attendant que de meilleures mesures soient mises en œuvre à l'avenir, ce qui décourage les gens d'investir dans le secteur immobilier pour l'instant", a-t-il déclaré.

"Nous pensons toujours que la Chine est un marché dynamique et résistant, mais elle a besoin d'une politique de relance puissante et complète pour retrouver la confiance.

(1 $ = 7,1794 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim à Hong Kong et de Ziyi Tang à Pékin ; Reportage complémentaire de Xie Yu à Hong Kong ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Lincoln Feast).