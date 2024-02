Une entité formée de cadres supérieurs de Yandex deviendra le principal actionnaire de la société Internet russe, avec une participation de 35 %, si l'opération de 5,2 milliards de dollars en espèces et en actions se concrétise, a déclaré Yandex NV dans une circulaire d'actionnaires jeudi.

La transaction de 475 milliards de roubles, annoncée lundi, visant à vendre ce qui a été surnommé le "Google russe" à un consortium d'investisseurs russes, serait l'une des plus grandes et des plus importantes transactions d'entreprise depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

Yandex NV, la société holding du groupe enregistrée aux Pays-Bas, a déclaré que la cession de ses activités basées en Russie, qui représentent plus de 95 % du chiffre d'affaires de Yandex, serait soumise au vote des actionnaires le 7 mars.

Un groupe de 50 membres de l'équipe de direction au maximum prendrait une participation de 35 %, selon la circulaire des actionnaires.

Infinity Management, une société détenue par Alexander Chachava, prendrait une participation de 25 %, IT.Elaboration, détenue par Pavel Prass, et un fonds détenu par la compagnie pétrolière Lukoil prendraient une participation de 15 % et Meridian-Servis, détenue par Alexander Ryazanov, prendrait une participation de 10 %.

Yandex NV a déclaré qu'elle avait procédé à des vérifications préalables approfondies sur les membres du consortium, y compris des vérifications d'antécédents par un cabinet d'enquête international et des discussions avec les autorités compétentes aux États-Unis et dans l'Union européenne.

L'accord d'achat d'actions comprend des garanties liées aux sanctions, a déclaré Yandex NV, selon lesquelles aucun membre du consortium ou des sociétés affiliées ne fait l'objet de sanctions et que chaque acheteur agit en tant que mandant et non en tant qu'agent.

