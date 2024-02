La maison de commerce japonaise Mitsui & Co a déclaré vendredi qu'elle avait enregistré 13,6 milliards de yens (92,90 millions de dollars) de provisions supplémentaires pour son investissement dans le projet russe Arctic LNG 2 sanctionné par les États-Unis.

Le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) est détenu majoritairement et exploité par la société russe Novatek, tandis qu'un consortium composé de Mitsui & Co et de la Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) détient une participation combinée de 10 %.

En annonçant ses résultats financiers du troisième trimestre, Mitsui a déclaré qu'il prenait les mesures appropriées pour protéger ses intérêts sur la base des accords entre actionnaires et d'autres accords. (1 $ = 146,3900 yens) (Reportage de Yuka Obayashi Rédaction de Chang-Ran Kim)