Rating TrackInsight Plus d'information Objectif d'investissement The LYXOR PEA CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index HANG SENG CHINA ENTREPRISES. The Hang Seng China Enterprises Index is a freefloat capitalization-weighted index comprised of H-Shares listed on the Hong Kong Stock Exchange and included in the Hang Seng Mainland Composite Index. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Actions Zone géographique Chine Style de taille Grandes Capitalisations Type pays Emergents Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent Hang Seng China Enterprises Net Total Return Index - HKD Indices liés - Hang Seng China Enterprises Index - HKD - Hang Seng China Enterprises Leveraged Index - HKD - Hang Seng China Enterprises Short Index - HKD Devise EUR Frais de gestion 0.65% Encours (2020-11-07) 10.32 M EUR Société de gestion Lyxor Caractéristiques Compétence juridique France Structure FCP Date de création 2014-05-20 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 10.32 M EUR 1 mois 9.77 M EUR 3 mois 10.19 M EUR 6 mois 10.55 M EUR 1 an 9.76 M EUR ETFs concurrents Nom Rating LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) - A...