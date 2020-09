Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement Le Lyxor PEA Obligations d'Etat Euro UCITS ETF- Acc est un ETF conforme a la directive OPCVM qui cherche a reproduire la performance de l'indice de reference MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) mesure la performance des emprunts d'Etat les plus representatifs et les plus liquides de la zone Euro. L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) est aujourd'hui calcule en temps reel a partir des prix de marche issus de la plate-forme de negociation MTS. La methodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotes en bourse qui procurent une exposition fidele et bon marche a un indice de reference. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Obligations Zone géographique Europe Zone économique Eurozone Type pays Développés Types d'Obligations Gouvernement Échéances Toutes les échéances Notes de crédit Investment Grade Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index - EUR Devise EUR Frais de gestion 0.4% Encours (2020-09-07) 8.29 M EUR Société de gestion Lyxor Caractéristiques Compétence juridique France Structure SICAV Date de création 2018-12-17 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-09-07) Dernière 8.29 M EUR 1 mois 8.36 M EUR 3 mois 8.2 M EUR 6 mois 8.37 M EUR 1 an 5.12 M EUR