Stratégie du fonds géré par INVESCO MANAGEMENT S.A. Ce Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme en investissant au moins 70 % de son actif total (hors liquidités détenues à titre accessoire) dans un portefeuille international de valeurs énergétiques, lesquelles incluent les grandes compagnies pétrolières, les sociétés spécialisées dans les services énergétiques, les sociétés exploitant des infrastructures pour le gaz naturel, les sociétés spécialisées dans la prospection et la production de pétrole et de gaz et les sociétés développant des sources d'énergie alternatives. Il recherche en priorité des sociétés dont la valorisation soit raisonnable et dont la croissance en volume de la production, des bénéfices, de la capacité d'autofinancement et de l'actif soit supérieure à la moyenne.

Performances du fonds : Invesco Energy E EUR Acc

Performances Historiques Glissantes au 27-01-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +4.53% +7.38% +36.25% +6.87% -31.87% -50.33% -38.96% Catégorie 6.59% 7.18% 29.94% 14.45% -21.64% -28.58% -

Exposition sectorielle au 31-12-2020

Exposition par type d'actif au 31-12-2020 Long Court Nets Actions 99.4% 0% 99.4% Liquidités 0.73% 0.13% 0.6%

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.