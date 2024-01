Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange se sont raffermis mardi dans le cadre d'échanges techniques, les opérateurs surveillant de près la hausse des prix du bœuf en boîte et l'impact des conditions météorologiques hivernales extrêmes sur le rythme des abattages, selon les analystes.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont baissé au cours de la journée sous la pression continue de l'abondance de l'offre, selon les traders.

Les contrats à terme les plus actifs du CME sur les bovins vivants de février se sont établis en hausse de 1,750 cents à 173,125 cents la livre. Les bovins d'engraissement de mars ont terminé en hausse de 1,125 cents à 228,825 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de février, les plus actifs du CME, ont terminé en baisse de 1,125 cent à 70,775 cents la livre.

Le marché américain était fermé lundi à l'occasion du Martin Luther King Day.

Un vent arctique s'est abattu sur une grande partie des États-Unis mardi, le froid extrême stressant les troupeaux de bovins et de vaches laitières et inquiétant les éleveurs de volailles et de porcs qui surveillent de près les températures à l'intérieur de leurs poulaillers, selon les analystes.

Des températures aussi froides peuvent être une arme à double tranchant pour le marché du bétail, a déclaré Don Roose, président de la société U.S. Commodities, basée dans l'Iowa.

Bien qu'un taux d'abattage plus faible puisse être un indicateur de prix favorable, a déclaré M. Roose, "avec un temps comme celui-ci, les gens ne sortent pas et ne mangent pas autant. La question est donc de savoir s'ils mangent autant de bœuf à la maison".

Les représentants des groupes de l'industrie bovine du Kansas et du Nebraska, deux des principaux États producteurs de viande bovine, ont déclaré qu'ils n'avaient pas connaissance de décès massifs de bovins dus au froid. Mais le froid a réduit la prise de poids du bétail et a eu un impact sur le transport du bétail et des aliments pour animaux.

Tyson Foods a déclaré qu'elle avait temporairement réduit les opérations de conditionnement de la viande dans certaines installations américaines pour assurer la sécurité des employés et qu'elle s'efforçait d'honorer les commandes des clients dans d'autres sites.

Les principaux transformateurs de viande bovine, tels que Cargill et JBS USA, ont annulé des livraisons de bétail et les ont reprogrammées, a déclaré Chad Engle, un engraisseur de bétail à Fairmont, dans le Nebraska.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de David Gregorio)