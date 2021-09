PARIS, 13 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street :

* UBER - Un tribunal néerlandais a jugé lundi que les chauffeurs de VTC du groupe américain devaient être considérés comme des employés et non comme des sous-traitants indépendants, une nouvelle victoire judiciaire pour les syndicats.

* ALIBABA - L'action du groupe chinois cotée à Hong Kong a perdu 4,23% lundi après un article du Financial Times selon lequel Pékin envisage de démanteler Alipay, la très populaire application mobile d'Ant Group, filiale de paiements du groupe, et la décision du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information d'interdire aux groupes de hautes technologies de bloquer les liens vers leurs concurrents sur leurs sites internet, pratique très répandue en Chine.

* APPLE - Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, a annoncé dimanche son intention de faire appel de la décision rendue vendredi par un juge fédéral américain dans le dossier qui l'oppose à Apple. Le titre Apple gagne 0,8% dans les transactions en avant-Bourse après avoir chuté de 3,3% vendredi.

* KKR - Le fonds d'investissement américain a offert lundi de racheter l'armateur norvégien Ocean Yield pour 7,2 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 703 millions d'euros.

* KANSAS CITY SOUTHERN a annoncé dimanche son intention d'accepter l'offre d'achat soumise par Canadian Pacific Railway, qui le valorise à 27,2 milliards de dollars, la jugeant supérieure à celle de Canadian National Railway, d'un montant global affiché pourtant supérieur (29,6 milliards).

* WALT DISNEY a annoncé vendredi que les sorties de films prévues d'ici la fin de l'année auraient lieu exclusivement en salles, donc avant leur mise à disponibilité sur ses plates-formes de vidéo à la demande.

* VIACOMCBS est en train de procéder à une restructuration des activités de production pour le cinéma et la télévision de sa filiale Paramount Pictures, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* PFIZER - La décision des autorités sanitaires américaines sur la demande d'autorisation du vaccin de Pfizer et BioNTech pour les enfants de cinq à 11 ans pourrait être rendue d'ici la fin octobre, a-t-on appris vendredi de deux sources proches du dossier.

* CARLYLE envisage de céder pour six milliards de dollars ou d'introduire en Bourse la société de conditionnement Novolex Holdings qu'il a rachetée il y a plus de quatre ans, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

* VIRGIN GALACTIC HOLDINGS perd 3,3% dans les transactions en avant-Bourse après avoir annoncé vendredi le report à la mi-octobre de sa première mission de recherche commerciale avec l'armée de l'air italienne. Le groupe a mis en avant un éventuel défaut de fabrication et l'attente des résultats de l'enquête de l'Autorité américaine de l'aviation civile (FAA) sur les dysfonctionnements constatés lors du vol du vaisseau spatial SpaceShipTwo le 11 juillet dernier.

* ITAMAR - L'action du fabricant israélien d'appareils médicaux coté au Nasdaq bondit de 43% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par l'américain ZOLL Medical pour environ 538 millions de dollars.

* TRANSUNION, spécialiste des bases de données de crédit, a annoncé lundi le rachat pour 3,1 milliards de dollars de la société de services d'information Neustar.

* GENERAL MILLS - Credit Suisse a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* CAREMAX - Piper Sandler a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Marc Angrand et Blandine Hénault)