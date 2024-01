(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée mercredi, alors que les données sur l'inflation britannique plus élevées que prévu ont servi de revers aux attentes de réduction des taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 125,62 points, soit 1,7%, à 7 432,72. Le FTSE 250 a perdu 362,50 points, soit 1,9%, à 18 830,82, et l'AIM All-Share a perdu 9,02 points, soit 1,2%, à 738,79.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,6 % à 742,38, le Cboe UK 250 était en baisse de 2,2 % à 16 281,90, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,8 % à 14 870,36.

"Les investisseurs ont dû revoir leur plan de match après que l'inflation britannique ait pris la mauvaise direction pour soutenir la thèse de la réduction des taux d'intérêt", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'ONS a déclaré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,0 % en décembre, le rythme de l'inflation s'étant accéléré par rapport à une augmentation de 3,9 % en novembre. La lecture a été plus élevée que les attentes du marché, le consensus étant que l'inflation des prix s'est ralentie à 3,8%, selon FXStreet.

Le pic récent de l'inflation était de 11,1% par an en octobre 2022, ce qui, selon les estimations de l'ONS, est le plus élevé depuis 1981.

Bien qu'elle ait diminué depuis, l'inflation est toujours deux fois plus élevée que l'objectif à long terme de 2,0 % de la Banque d'Angleterre.

Ces dernières données sur l'inflation précèdent la prochaine décision de Threadneedle Street sur les taux d'intérêt, qui sera annoncée le 1er février.

James Smith, analyste chez ING, a commenté : "Après une reprise inattendue de l'inflation au Royaume-Uni, le marché pourrait s'emballer en prévoyant une baisse des taux d'intérêt en mai.

Parmi les plus grandes baisses du FTSE 100, on trouve les constructeurs de maisons, pénalisés par la hausse de l'inflation et la réduction des attentes en matière de taux. Persimmon, Barratt Developments et Taylor Wimpey ont perdu respectivement 4,1 %, 2,9 % et 2,0 %. Les prêteurs hypothécaires NatWest et Lloyds ont baissé de 0,9 % et de 1,8 %.

La livre était cotée à 1,2678 USD à la mi-journée mercredi à Londres, sans grand changement par rapport à 1,2676 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0872 USD, en baisse par rapport à 1,0894 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,77 yens, en hausse par rapport à 146,81 yens.

La Banque centrale européenne pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt cet été, a déclaré la présidente Christine Lagarde, tout en soulignant que cette décision dépendrait des dernières données économiques.

Lors d'un entretien avec Bloomberg à Davos, Mme Lagarde a été invitée à commenter les allusions des membres du conseil des gouverneurs de la BCE selon lesquelles des réductions pourraient avoir lieu au cours de l'été.

"Je dirais que c'est également probable", a déclaré Mme Lagarde.

"Mais je dois rester réservée car nous disons aussi que nous dépendons des données et qu'il y a encore un niveau d'incertitude et certains indicateurs qui ne sont pas ancrés au niveau où nous voudrions les voir.

Les marchés ont anticipé des baisses de taux dès le mois d'avril, mais les gouverneurs de la BCE se sont efforcés de réduire ces attentes au cours des dernières semaines.

Par ailleurs, les mauvaises données chinoises publiées dans la nuit de mercredi à jeudi ont pesé sur l'humeur des investisseurs.

L'année dernière, l'économie chinoise a progressé à l'un de ses taux les plus faibles depuis plus de trois décennies, selon les chiffres officiels, alors qu'elle a été frappée par une crise immobilière paralysante, une consommation atone et des turbulences mondiales.

Le Bureau national des statistiques de Chine a révélé que le produit intérieur brut avait augmenté de 5,2 % pour atteindre 126 000 milliards de yuans, soit 17 600 milliards de dollars, l'année dernière.

Ce chiffre annuel est meilleur que les 3 % enregistrés en 2022, lorsque des mesures strictes de réduction de la consommation ont détruit l'activité, mais il s'agit de la performance la plus faible depuis 1990, si l'on exclut les années de pandémie.

Bien que les 5,2 % fassent l'envie d'autres gouvernements comme ceux des États-Unis et de la zone euro - qui ont chacun enregistré une croissance d'environ 2 % en 2022 - ils sont bien loin des niveaux d'environ 6 % ou 7 % constamment atteints dans les années 2010.

La nouvelle a fait baisser les actions cotées à Londres qui sont exposées à la Chine. L'assureur Prudential et la banque Standard Chartered, axée sur l'Asie, ont tous deux perdu 2,7 %. Le mineur Glencore a perdu 3,2 %. La Chine est un important acheteur de minéraux.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,1 %. Le secteur des produits de luxe à Paris a lutté, sur fond d'attentes de diminution de la puissance de feu du principal consommateur chinois. Les actions de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton étaient en baisse de 2,0 %.

En tête de l'indice FTSE 100, IMI a bondi de 4,6 %. Goldman Sachs a relevé le titre de la société d'ingénierie de "neutre" à "achat".

Dans l'indice FTSE 250, Safestore a chuté de 5,4 %.

Le fournisseur de self-stockage basé dans le Hertfordshire, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté de 58 % au cours de l'année qui s'est achevée le 31 octobre, passant de 498,8 millions de livres sterling à 207,8 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires de l'année a toutefois augmenté de 5,5 %, passant de 212,5 millions de livres sterling à 224,2 millions de livres sterling.

Safestore a également déclaré un dividende final de 20,2 pence par action, contre 20,4 pence l'année précédente. Son dividende total pour l'année est toutefois passé de 29,8 pence à 30,1 pence.

Ailleurs, 888 Holdings a chuté de 8,4 %.

L'opérateur de paris basé à Gibraltar avec les marques William Hill et Mr Green a déclaré qu'il s'attendait à une baisse de revenus de 7,2% à 424 millions de livres sterling au quatrième trimestre de 2023, contre 457 millions de livres sterling l'année précédente.

Pour l'ensemble de l'année 2023, 888 prévoit une baisse de revenus de 7,5 % à 1,71 milliard de livres sterling, contre 1,85 milliard de livres sterling en 2022.

Le directeur général Per Widerstrom a déclaré : "Au cours de l'exercice 23, le groupe a réalisé d'importants progrès stratégiques et opérationnels face à des vents contraires importants en matière de réglementation et de conformité."

Sur l'AIM, James Cropper a chuté de 34 %.

Le fabricant de papier, d'emballages et de matériaux avancés basé à Cumbria, en Angleterre, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice avant impôt ajusté soit "matériellement inférieur" aux attentes pour l'exercice qui se termine le 1er avril. Pour l'exercice 2023, le bénéfice ajusté avant impôts s'est élevé à 3,2 millions de livres sterling.

En outre, les recettes pour l'exercice financier ne devraient pas être inférieures à 103 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 129,7 millions de livres sterling de l'année précédente.

À New York, les actions ont été annoncées en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a été annoncé en baisse de 0,5 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,6 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,7 %.

Le pétrole Brent était coté à 76,69 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 78,10 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 2 024,12 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 038,07 USD.

A venir sur le calendrier économique de mercredi, il y a une lecture des ventes au détail américaines à 1330 GMT.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

