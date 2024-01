Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté de plus de 1 % mercredi pour atteindre leur niveau le plus bas depuis deux mois, les commentaires optimistes d'un responsable de la Réserve fédérale américaine ayant atténué les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt.

** Le won est tombé à son niveau le plus bas depuis début novembre, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a perdu 32,82 points, soit 1,31%, à 2 464,77, à 0106 GMT, à son plus bas niveau depuis la mi-novembre, et en baisse pour la dixième session sur les 12 jours de négociation depuis le début du mois.

** La banque centrale américaine ne devrait pas se précipiter pour réduire son taux d'intérêt de référence jusqu'à ce qu'il soit clair que la baisse de l'inflation sera durable, a déclaré le gouverneur de la Fed Christopher Waller mardi.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,55% et son homologue SK Hynix a perdu 0,08%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 2,50%.

** Hyundai Motor a perdu 1,34% et Kia Corp a perdu 1,78%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont perdu respectivement 1,52% et 2,52%.

** LG Innotek, qui fournit des pièces d'appareil photo à Apple, a glissé de 4,39%, suivant la perte du fabricant américain de smartphones au cours de la nuit.

** Sur les 936 titres échangés, 116 ont progressé et 795 ont reculé.

** Les étrangers ont été des vendeurs nets d'actions d'une valeur de 205,9 milliards de wons (153,54 millions de dollars) sur le tableau principal.

** Le won était coté à 1 340,0 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,61% de moins que sa clôture précédente à 1 331,8.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,15 point à 104,90.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 4,8 points de base à 3,282%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 4,4 points de base à 3,366%. (1 $ = 1 341,0600 won) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)