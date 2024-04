Après avoir terminé sur une note hésitante hier, tiraillé entre quelques bons résultats d'entreprises et la hausse des rendements obligataires, l'indice S&P500 cède 0.7% en préouverture, dans l'attente de quelques statistiques d'importance.

L'Europe creuse également ses pertes et Meta cède près de 15% dans les échanges électroniques.

Microsoft et Alphabet publieront à leur tour ce soir.



La prudence devrait rester de mise en attendant le PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 puis les promesses de ventes de logements à 16h.

L'indice Core PCE sera publié demain.



Graphiquement, seul le débordement des 5089 points permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 5139/5155 points. A contrario, sous les 5010 points, il faudrait s'attendre à un retour rapide vers les récents plus bas.