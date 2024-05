Après avoir terminé en timide baisse de 0.02% à 5221 points hier, en l'absence de statistique, l'indice S&P500 est stable en préouverture, en attendant la publication de l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30 et l'intervention de Jerome Powell à 16h.

Le consensus table sur un indice des prix à la production en hausse de 0.3% (contre 0.2% le mois dernier). Il devrait progresser de 0.2% hors alimentation et énergie, comme le mois précédent.



Demain, les opérateurs prendront également connaissance de l'indice CPI puis des prix à l'importation jeudi.



Graphiquement, le S&P500 marque une pause après plus de 5% de progression depuis fin avril. A très court terme, on surveillera la sortie des 5206/5239 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.