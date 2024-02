(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Lilly prévoit un bénéfice pour 2024 supérieur aux estimations

* Les actions de Palantir s'envolent grâce à la hausse des revenus de l'IA

* DuPont s'envole grâce à un objectif de rachat d'actions de 1 milliard de dollars et à une augmentation du dividende

* Les indices : Dow en hausse de 0,13%, S&P en baisse de 0,06%, Nasdaq en baisse de 0,28%.

6 février (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont évolué en dents de scie mardi, les investisseurs scrutant les résultats des grandes sociétés et attendant les commentaires des responsables politiques pour obtenir des indices sur le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

GE HealthCare Technologies a gagné 11,7 % après que la société de technologie médicale a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, ce qui a permis au secteur de la santé du S&P 500 de progresser de 0,4 % et d'atteindre son plus haut niveau historique.

Toutefois, Eli Lilly a inversé les gains antérieurs et perdu 1,0 %, même après avoir prévu un bénéfice pour 2024 supérieur aux estimations.

L'indice des matériaux a gagné 1,6 %, l'entreprise chimique DuPont de Nemours ayant bondi de 6,7 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars et augmenté son dividende.

Plus de la moitié des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs bénéfices, 81,2 % d'entre elles ont dépassé les attentes, selon les données du LSEG. Dans l'ensemble, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir augmenté de 8,1 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent.

Les investisseurs surveillent les prévisions des entreprises dans un contexte de coûts d'emprunt élevés et de craintes persistantes de ralentissement.

"Les investisseurs s'attendent à ce que 2024 soit une année positive pour le marché boursier en général, et si vous attendez des baisses de taux, cela devrait être le cas", a déclaré Russell Hackmann, fondateur de Hackmann Wealth Partners.

"Mais il y a beaucoup de risques, tant sur le plan géopolitique qu'en ce qui concerne l'action de la Fed.

Wall Street a commencé la semaine sur une note morose lors de la séance précédente, après une remontée fulgurante de l'indice S&P 500, qui a enregistré 13 gains hebdomadaires sur 14. L'indice de référence a été aidé par des résultats d'entreprises largement positifs et par l'optimisme quant à l'imminence d'une baisse des taux.

Toutefois, les responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, ont activement réduit les attentes du marché concernant un début rapide de l'assouplissement de la politique, un thème clé dans la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt la semaine dernière. Les données solides sur le marché du travail et l'activité économique ont également alimenté les craintes d'une baisse des taux.

Les remarques des décideurs politiques de la Réserve fédérale au cours de la journée figurent en bonne place sur la liste de surveillance des investisseurs.

Les traders parient sur une probabilité de près de 65 % qu'au moins une baisse de taux de 25 points de base puisse être effectuée en mai, avec des probabilités d'environ 94 % pour la première baisse en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

À 11:49 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 51,71 points, soit 0,13 %, à 38 431,83, le S&P 500 était en baisse de 2,89 points, soit 0,06 %, à 4 939,92, et le Nasdaq Composite était en baisse de 43,24 points, soit 0,28 %, à 15 554,44.

Les valeurs technologiques Nvidia et Broadcom ont chuté de plus de 2 %, ce qui a entraîné une baisse de 1,9 % de l'indice Philadelphia SE Semiconductor, qui pèse sur le Nasdaq.

L'indice KBW des banques régionales a chuté de 0,8 %, New York Community Bancorp ayant perdu 15,3 %, prolongeant ainsi la chute depuis que le prêteur a annoncé une perte trimestrielle surprise la semaine dernière.

Les actions des compagnies aériennes ont bondi après la publication surprise des bénéfices de Frontier Group Holdings, ce qui a permis à l'indice Dow Jones Transport Average de progresser de 2,4 %.

Palantir Technologies a bondi de 25 % après avoir annoncé un bénéfice annuel élevé.

Gartner a perdu 2,9 % après que la société de recherche et de conseil a annoncé des résultats annuels inférieurs aux estimations.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,81 contre 1 sur le NYSE et de 1,90 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 22 nouveaux records sur 52 semaines et huit nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 60 nouveaux records et 89 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Johann M Cherian et Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)