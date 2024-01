Le principal indice boursier canadien a progressé vendredi pour atteindre son niveau de clôture hebdomadaire le plus élevé en 21 mois, aidé par des gains pour les actions des secteurs de la technologie et des ressources ainsi que par des signaux techniques haussiers pour le marché.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 71,82 points, soit 0,3 %, à 20 990,22, son plus haut niveau de clôture hebdomadaire depuis avril 2022. Pour la semaine, il a augmenté de 0,3 %.

"Il y a beaucoup de confusion sur le marché parmi les investisseurs qui ne font que suivre les nouvelles, la géopolitique et les taux d'intérêt, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la situation dans son ensemble", a déclaré Brandon Michael, analyste en chef des investissements chez ABC Funds. "Le marché est poussé à la hausse par des facteurs techniques. Les données techniques sont très haussières en ce moment".

Le marché de Toronto a affiché une série de pics et de creux depuis octobre, enregistrant un gain de près de 12 % au cours de cette période.

Le secteur de la technologie a poursuivi son récent redressement vendredi, avec une hausse de 0,7 %.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 0,6 %, le pétrole s'établissant à 72,68 $ le baril, soit une hausse de 0,9 %, à la suite des frappes aériennes et maritimes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre des cibles houthies au Yémen.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mines de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,6 %, le prix de l'or ayant bénéficié de l'achat de valeurs refuges et de la perspective d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Certains espoirs d'une réduction rapide des taux par la Fed ont été ravivés après une lecture plus faible que prévu des prix à la production aux États-Unis en décembre.

Les actions des mineurs d'uranium canadiens Cameco, Denison Mines et NexGen Energy Ltd se sont redressées après que le mineur Kazatomprom, basé au Kazakhstan, a signalé un déficit de production en 2024. NexGen a terminé en hausse de 11,1 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal et Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Matthew Lewis)