Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada, qui est fortement tributaire des matières premières, ont glissé vendredi, alors que les prix de l'or ont chuté et que les investisseurs se préparent à un rapport crucial sur l'emploi aux États-Unis qui pourrait influencer les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,5 % à 7h07 ET (1207 GMT), reflétant les pertes de leurs homologues américains, au dernier jour de négociation d'une semaine morose.

Les prix de l'or ont baissé alors que le dollar s'est renforcé et que les rendements obligataires ont augmenté, les traders réduisant les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. [GOL/]

L'incertitude quant à la date à laquelle la Fed entamera son cycle d'assouplissement et les tensions géopolitiques croissantes ont mis un frein à la reprise du risque qui avait débuté vers la fin de l'année dernière.

Les prix du pétrole, cependant, ont continué leur marche vers le haut sur les préoccupations croissantes de l'offre au Moyen-Orient. [O/R]

La Bourse de Toronto est en passe de connaître sa première semaine de baisse après trois hausses hebdomadaires consécutives, bien que l'indice ait regagné un peu de terrain au cours de la séance précédente grâce à l'impulsion donnée par les valeurs industrielles.

L'attention se porte désormais sur le rapport sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis pour le mois de décembre, prévu à 8h30 ET (1330 GMT), pour plus de clarté sur l'état du marché de l'emploi.

Brookfield Asset Management a déclaré vendredi qu'il achèterait les opérations indiennes déficitaires d'American Tower Corp (ATC) pour 2,5 milliards de dollars.

Les services de l'opérateur de téléphonie mobile Rogers Communications ont été brièvement interrompus pour plus de 55 000 utilisateurs à Toronto jeudi, en raison d'un problème technique.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h 07 HE

Contrats à terme sur l'or : 2 045,8 $ ; -0,2% [GOL/]

Brut américain : 72,68 $ ; +0,7% [O/R]

Brut Brent : 77,95 $ ; +0,5% [O/R]