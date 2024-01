Pandora, le plus grand bijoutier au monde par le nombre de produits vendus, a cessé d'utiliser de l'argent et de l'or extraits de mines et ne fabrique plus que des métaux précieux recyclés, dont la production nécessite moins d'énergie.

L'entreprise danoise, connue pour ses bracelets à breloques de 65 à 95 dollars, achète environ 340 tonnes d'argent et une tonne d'or par an. Sa chaîne d'approvisionnement a généré 264 224 tonnes de CO2 en 2022, selon son rapport annuel.

L'utilisation de métaux recyclés, au lieu de métaux nouvellement extraits, réduit les émissions indirectes de CO2 de Pandora d'environ 58 000 tonnes par an, a déclaré Mads Twomey-Madsen, son premier vice-président chargé de la communication et du développement durable.

Les chaînes d'approvisionnement en métaux recyclés présentent des risques, car l'or volé peut être vendu comme ferraille pour être recyclé, et il est difficile de prouver l'origine des métaux une fois fondus.

Pour atténuer les risques, Pandora utilise une norme de chaîne de contrôle élaborée par le Responsible Jewellery Council (RJC). Cette norme exclut par exemple les pièces et les lingots d'or comme source d'or recyclé.

Pandora, qui a déclaré avoir atteint 100 % d'argent et d'or recyclés en décembre, investit environ 10 millions de dollars par an dans ce changement, un coût qu'elle absorbera plutôt que de le répercuter sur les consommateurs par des hausses de prix, a déclaré Mme Twomey-Madsen.

"Nous payons un supplément pour le recyclé, car nous devons également aider nos fournisseurs à effectuer ces transitions", a-t-il déclaré. Pandora a refusé de donner des précisions sur cette prime.

Pandora demande à ses fournisseurs d'être évalués par des auditeurs indépendants par rapport à la norme RJC, et notamment de documenter la source de l'argent recyclé. Dans le cadre de la transition, les fournisseurs de Pandora ont dû séparer les métaux recyclés certifiés de ceux qui ne l'étaient pas, a déclaré M. Twomey-Madsen.

Pandora, qui a vendu 103 millions de bijoux en 2022, produit des bijoux dans deux usines en Thaïlande et en construit une troisième au Viêt Nam. Des concurrents comme Monica Vinader et Missoma annoncent également qu'ils utilisent de l'argent et de l'or 100 % recyclés.

Les raffineries de métaux recyclent l'argent provenant de catalyseurs industriels, de rayons X, d'équipements électroniques et de vieux objets en argent. Elles obtiennent de l'or recyclé à partir de déchets de fabrication de bijoux et de vieux bijoux. (Reportage de Helen Reid et Polina Devitt ; rédaction de Mark Potter)