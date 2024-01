L'Inde va prolonger d'un an l'importation d'huile comestible à des droits de douane réduits jusqu'en mars 2025, a annoncé le gouvernement dans une notification publiée lundi en fin de journée, alors que le premier importateur mondial d'huile végétale s'efforce de limiter les prix locaux.

La structure des droits d'importation réduits sur l'huile de palme brute, l'huile de tournesol brute et l'huile de soja brute devait expirer en mars 2024.

"Cette décision était attendue, car le gouvernement souhaite contrôler les prix avant les élections", a déclaré Sandeep Bajoria, PDG de Sunvin Group, une société de courtage en huile végétale.

En décembre, l'inflation annuelle des prix de détail en Inde a augmenté au rythme le plus rapide depuis quatre mois, sous l'effet d'une hausse des prix de certains produits alimentaires.

Pour faire baisser les prix, le gouvernement a interdit les exportations de blé en 2022 et, l'année dernière, les expéditions à l'étranger de riz blanc non basmati.

New Delhi a également empêché les usines d'exporter du sucre cette année.

Le ministre du commerce, Piyush Goyal, a déclaré samedi que l'Inde maintiendrait pour l'instant ses restrictions à l'exportation de blé, de riz et de sucre.

"La notification ne modifie pas la structure actuelle des droits. Il n'y aura donc pas d'impact sur les prix locaux ou sur la structure des importations", a déclaré M. Bajoria.

L'Inde achète l'huile de palme principalement en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande, tandis qu'elle importe l'huile de soja et l'huile de tournesol d'Argentine, du Brésil, de Russie et d'Ukraine.

En décembre, les importations indiennes d'huile de palme ont atteint leur niveau le plus élevé en quatre mois, les achats de palmoléine raffinée ayant bondi en raison de la compétitivité des prix.