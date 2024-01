La plupart des principaux marchés boursiers du Golfe ont baissé en début d'échanges mercredi, suivant les actions asiatiques, alors que l'optimisme du marché quant à une réduction rapide et agressive des taux d'intérêt américains s'est estompé avant la publication des minutes de la Fed et des données sur l'emploi.

Plus tard dans la journée, le compte-rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine et l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière américaine seront publiés. Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, très surveillé, est attendu vendredi.

La politique monétaire des six membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) est généralement guidée par les décisions de la Fed, car la plupart des monnaies régionales sont indexées sur le dollar américain.

L'indice de référence de l'Arabie saoudite a chuté de 0,4 %, touché par une baisse de 1,2 % de la banque Al Rajhi et une baisse de 0,2 % du géant pétrolier Saudi Aramco.

Les prix du pétrole, qui alimentent l'économie du Golfe, n'ont guère varié dans les échanges asiatiques après avoir connu des fluctuations importantes en début de semaine, les marchés ayant mis en balance les inquiétudes concernant l'économie américaine et les perturbations potentielles de l'approvisionnement dues aux tensions persistantes en mer Rouge.

L'activité des entreprises non pétrolières en Arabie saoudite a connu une croissance solide en décembre, selon une enquête réalisée mercredi, les nouvelles commandes ayant augmenté au rythme le plus rapide en six mois.

L'indice qatari a reculé de 1,6 %, s'apprêtant à étendre les pertes de la session précédente, qui avait mis fin à onze sessions de gains.

La Qatar Islamic Bank a baissé de 2,3 % et la Commercial Bank a glissé de 3,8 %.

Le principal indice boursier de Dubaï a perdu 0,1 %, le prêteur conforme à la charia, la Dubai Islamic Bank, chutant de 0,7 %.

À Abu Dhabi, l'indice a progressé de 1,4 %, soutenu par un bond de 3,2 % du conglomérat International Holding Company (IHC).

IHC - qui est présidé par Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis - a annoncé qu'il avait créé 2PointZero, une société holding qui aura plus de 100 milliards de dirhams (27 milliards de dollars) d'actifs. (Reportage d'Ateeq Shariff à Bengaluru Rédaction de Mark Potter)