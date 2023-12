Le principal indice boursier du Canada a terminé en baisse jeudi, sous la pression de la chute des prix des matières premières qui a pénalisé les titres des secteurs de l'énergie et des matériaux.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a perdu 86,53 points, soit 0,41 %, à 20 929,38.

Le secteur de l'énergie a perdu 1,4 %, pénalisé par une baisse de plus de 2 $ des prix du brut, alors que les inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime le long de la route de la mer Rouge se sont apaisées.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 1,4 % en raison de la baisse des prix de l'or et de la chute de l'argent due à la hausse du dollar américain.

"La sensibilité aux prix des produits de base est plus grande au Canada qu'aux États-Unis. Le TSX est sous-pondéré dans les secteurs des technologies de l'information, des communications, des soins de santé et de la consommation discrétionnaire", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

"Les indices mondiaux poursuivent leur ascension... ce n'est pas la même chose pour le TSX."

En ce qui concerne l'indice de l'énergie, Energy Fuels a chuté de 7 % et s'est retrouvé au bas de l'échelle du TSX après que la société minière a annoncé que son directeur financier, Tom Brock, allait quitter ses fonctions.

D'autres titres aurifères, dont Torex Gold, Seabridge Gold et New Gold, figurent parmi les principaux perdants de l'indice.

Les investisseurs ont bloqué les bénéfices d'un rallye avant la fin de l'année, car vendredi marque le dernier jour de négociation de l'année, et le TSX devrait afficher un gain annuel.

L'indice des soins de santé, qui a enregistré la plus forte hausse, a progressé de 2,7 %, à la suite d'un bond de 8 % des actions de la société de cannabis Tilray Brand, prolongeant ainsi les gains réalisés lors de la séance précédente.

Les actions de Shopify ont bondi de 1 % et devraient clôturer l'année avec l'un des gains les plus élevés de la Bourse. Le secteur des technologies de l'information a terminé en hausse et est en passe de devenir le secteur le plus performant, avec une hausse de plus de 50 % depuis le début de l'année. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru et Nivedita Balu à Toronto ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Alistair Bell)