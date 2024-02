Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté jeudi, soutenus par les signaux de la Réserve fédérale américaine sur un possible début de réduction des taux et par le fait que la Chine a dévoilé de nouvelles mesures de soutien pour son marché de l'immobilier en difficulté.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 46 cents, soit 0,6%, à 81,03 dollars le baril et les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate ont gagné 47 cents, soit 0,6%, à 76,33 dollars à 0140 GMT, après avoir chuté de plus de 2 dollars le baril au cours de la session précédente.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que les taux d'intérêt avaient atteint leur maximum et qu'ils baisseraient dans les mois à venir, l'inflation continuant de baisser et l'attente d'une croissance soutenue de l'emploi et de l'économie.

Renforçant l'idée que la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt d'ici juin, les données ont montré que les coûts de main-d'œuvre aux États-Unis ont augmenté moins que prévu au quatrième trimestre et que l'augmentation annuelle a été la plus faible en deux ans.

La baisse des taux et la croissance économique soutiennent la demande de pétrole.

La Chine, deuxième économie mondiale, a dévoilé de nouvelles mesures de soutien à l'immobilier dans un contexte d'inquiétude quant aux retombées de la liquidation du promoteur Evergrande et alors que le pays a terminé l'année dernière avec les pires baisses des prix des logements neufs en près de neuf ans.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la Chine reste le plus grand contributeur à la croissance de la demande mondiale de pétrole cette année, prévoyant que la demande de pétrole dans ce pays augmenterait de 530 000 barils par jour en 2024, après une hausse de 1,2 million de barils par jour l'année dernière.

"La géopolitique mise à part, nous pensons que 2024 sera une année fondamentalement saine pour le marché pétrolier et nous recommandons d'utiliser la vente de décembre comme une opportunité d'achat", a déclaré JPMorgan dans une note à l'intention de ses clients.

Au Moyen-Orient, les inquiétudes suscitées par les attaques des forces houthies basées au Yémen contre les navires en mer Rouge font actuellement grimper les coûts et perturbent le commerce mondial du pétrole.

"Le marché de l'énergie reste sur le qui-vive dans l'attente d'une réponse des États-Unis à l'attaque de drones contre les troupes américaines en Jordanie", a indiqué ANZ Research dans une note, après que le groupe Houthi a déclaré qu'il poursuivrait ses attaques contre les navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge, dans ce qu'il appelle des actes d'autodéfense. (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Sonali Paul)