Le régulateur canadien de l'énergie (RCE) a déclaré mercredi qu'il n'avait relevé aucun problème d'environnement ou de sécurité dans les derniers retards de construction de l'extension de l'oléoduc Trans Mountain.

En début de semaine, Trans Mountain a déclaré avoir rencontré des problèmes techniques et être confrontée à de nouveaux retards alors qu'elle tente d'achever la dernière étape du projet d'oléoduc de 30,9 milliards de dollars canadiens (23,00 milliards de dollars), qui a déjà des années de retard sur le calendrier et qui a coûté plus de quatre fois son budget d'origine.

L'entreprise publique canadienne a rencontré des difficultés lors de l'installation d'une section de l'oléoduc à travers une montagne en Colombie-Britannique, connue sous le nom de passage Mountain 3.

La CER a déclaré que des agents d'inspection et des surveillants autochtones se trouvaient actuellement sur le site dans le cadre des activités normales de mise en conformité.

"Aucun problème de sécurité ou d'environnement n'a été relevé et nous continuerons à surveiller la situation", a déclaré l'organisme de régulation dans un communiqué.

Trans Mountain avait prévu d'achever la traversée de Mountain 3 cette semaine et de commencer l'exploitation de l'oléoduc en avril. La nouvelle de ce nouvel échec a fait baisser les prix du brut canadien.

Les acteurs de l'industrie pétrolière attendent de plus amples informations sur la gravité des problèmes techniques. Trans Mountain prévoit que l'oléoduc agrandi, qui triplera presque le flux de pétrole de l'Alberta vers la côte pacifique du Canada pour atteindre 890 000 barils par jour, commencera à être expédié au cours du deuxième trimestre.

La CER a également publié les raisons pour lesquelles elle a approuvé, le 12 janvier, une demande de dérogation de Trans Mountain pour l'installation d'une conduite de plus petit diamètre dans le passage de Mountain 3, après avoir refusé la même demande en décembre.

L'organisme de réglementation a déclaré qu'il avait décidé que la dérogation était dans l'intérêt public après que Trans Mountain eut pris de nouveaux engagements concernant l'inspection des pipelines et démontré qu'elle utiliserait des processus efficaces de gestion de la qualité pour se procurer les matériaux nécessaires à la construction du passage à niveau de Mountain 3. (1 $ = 1,3433 dollar canadien) (Reportage de Rahul Paswan à Bengaluru ; Rédaction de Chris Reese et Leslie Adler)