(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée vendredi, avant les données sur l'emploi américain de l'après-midi, alors que les bénéfices des géants de la technologie ont remonté le moral des investisseurs.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 21,24 points, soit 0,3%, à 7 643,40. Le FTSE 250 était en hausse de 191,59 points, soit 1,0%, à 19 322,75, et l'AIM All-Share était en hausse de 4,12 points, soit 0,6%, à 756,82.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4% à 764,71, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,1% à 16 782,73, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3% à 14 710,02.

"Le FTSE 100 a démarré en force ce vendredi matin, porté par un sentiment positif aux Etats-Unis pendant la nuit, alors qu'Amazon et Meta ont enregistré des gains considérables lors de leurs dernières mises à jour", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.

Les actions d'Amazon sont en hausse de 6,4 % dans les échanges pré-marché à New York, tandis que les actions de Meta font un bond de 17 %.

Le détaillant en ligne Amazon et Meta, le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont tous deux annoncé des bénéfices et des revenus annuels et trimestriels en hausse.

Meta a en outre décidé de verser un dividende trimestriel de 0,50 USD par action, sur la base des résultats du quatrième trimestre.

M. Mould a ajouté : "Si le bilan des Sept Magnifiques pour la saison des résultats en cours est mitigé, Amazon et Meta ont certainement produit des mises à jour trimestrielles remarquables."

Encore à venir vendredi, les dernières données sur les emplois non agricoles aux États-Unis à 1330 GMT.

Selon FXStreet, l'économie américaine a créé 180 000 emplois en janvier, en baisse par rapport aux 216 000 emplois créés le mois précédent. Le taux de chômage devrait augmenter à 3,8 % contre 3,7 %.

"Un chiffre raisonnablement faible devrait raviver les colombes de la Réserve fédérale, tandis qu'un chiffre élevé devrait faire fondre les attentes de réduction des taux en mars", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

La probabilité d'une hausse des taux en mars a considérablement diminué cette semaine. Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 35 % de chances que la banque centrale abaisse la fourchette des taux des fonds fédéraux en mars, de 5,25 % à 5,50 % actuellement. Une réduction était auparavant l'issue la plus probable de la réunion de mars.

Mercredi, le Comité fédéral de l'open market a décidé à l'unanimité de ne pas relever le taux des fonds fédéraux, pour la quatrième réunion consécutive. Le taux directeur se situe dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,50 %, son niveau le plus élevé depuis près de 23 ans.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average est annoncé en hausse de 0,1 % et les indices S&P 500 et Nasdaq Composite en hausse plus convaincante de 0,5 % et 1,0 %.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont baissé, sur les progrès des pourparlers de paix entre Israël et le Hamas.

Le baril de Brent était coté à 79,07 USD à la mi-journée à Londres vendredi, en baisse par rapport aux 81,21 USD de la fin de journée de jeudi.

Le Hamas a donné une "confirmation positive initiale" à une proposition de cessation des combats à Gaza et de libération des otages, a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères du Qatar.

Les médiateurs américains, égyptiens et qataris ont rencontré dimanche à Paris des responsables des services de renseignement israéliens, qui ont proposé au Hamas une pause de six semaines dans la guerre de Gaza et un échange d'otages contre des prisonniers.

"Cette proposition a été approuvée par la partie israélienne et nous avons maintenant une première confirmation positive de la part du Hamas", a déclaré Majed al-Ansari à un auditoire d'une école supérieure basée à Washington.

BP et Shell ont chuté en raison de la baisse des prix du pétrole. Elles ont baissé respectivement de 1,9 % et de 1,0 %.

Les compagnies aériennes à bas prix se sont bien comportées vendredi, à la suite de ces nouvelles. À Londres, Wizz Air a grimpé de 7,9 % et easyJet de 3,5 %. Ryanair a augmenté de 1,7 % à Dublin.

Ryanair, basée à Dublin, a déclaré avoir transporté 12,2 millions de passagers en janvier 2024, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux 11,8 millions du mois correspondant de l'année dernière. Son coefficient d'occupation a cependant baissé de deux points, passant de 92% l'année précédente à 89%.

Ryanair a ajouté que la réduction à court terme de son coefficient de remplissage faisait suite au retrait de la plupart de ses vols des sites pirates des agences de voyage en ligne au début du mois de décembre.

De son côté, la compagnie Wizz Air, basée à Budapest, a déclaré avoir transporté 4,7 millions de passagers en janvier, soit une hausse de 14 % par rapport aux 4,1 millions de passagers transportés l'année précédente. La capacité pour le mois a augmenté de 20 %, avec 5,8 millions de sièges, contre 4,8 millions de sièges en janvier 2023.

La compagnie aérienne hongroise a également déclaré qu'elle reprendrait ses activités à Tel Aviv, avec des liaisons au départ de Budapest, Sofia, Bucarest, Cracovie, Londres et Rome à partir du début du mois de mars. En novembre dernier, Wizz Air avait suspendu ses activités en Israël.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Superdry a fait un bond de 78 %, alors que les spéculations sur les fusions et acquisitions s'intensifient, redonnant vie au cours de l'action du détaillant après une année d'avertissements sur les bénéfices.

Le fonds d'investissement First Seagull, basé en Norvège, a acquis une participation de 5,3 % dans Superdry, selon une déclaration réglementaire déposée mercredi.

Vendredi, le Times a rapporté que First Seagull considérait Superdry comme "mûr pour une offre".

Le journal a ajouté que Sycamore Partners, une société américaine de capital-investissement, et Authentic Brands Group, qui possède Ted Baker et Forever 21, auraient Superdry dans leur collimateur.

"Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une offre ne soit faite", a déclaré une source au Times.

Julian Dunkerton, directeur général de Superdry, a confirmé qu'il était en discussion avec des partenaires financiers potentiels. Il pourrait s'agir d'une offre en numéraire portant sur l'ensemble du capital social émis et à émettre de l'entreprise, dont il n'est pas encore propriétaire.

"Ces discussions sont à un stade préliminaire et aucune décision n'a été prise", a déclaré Superdry.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5 %.

La livre était cotée à 1,2762 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2708 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0883 USD, en hausse par rapport à 1,0851 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 146,50 yens, en hausse par rapport à 146,13 yens.

L'or était coté à 2 055,70 USD l'once vendredi à la mi-journée, en baisse par rapport aux 2 061,02 USD de jeudi.

