Le titre DAX a fortement rebondi ces dernières séances, revenant à proximité des 18000 points. La proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation, voire une correction en direction des 17400 points.



Les plus offensifs pourront ouvrir une position vendeuse à proximité de ce niveau des 18000 points, par l'intermédiaire du warrant PUT Vontobel SZ40V qui cote 3.92 EUR. La réalisation de ce scénario permettrait de concrétiser un gain de l'ordre de 50% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 18350 EUR, limitera le risque à -20%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.