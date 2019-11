2crsi c'est le fournisseur technologique privilégié de la soc. Blade, cette dernière étant positionnée sur le très prometteur marché de la virtualisation/dématérialisation des PC et autres supports numériques tels que tablettes et smartphones, on peut imaginer l'impact direct sur le business à venir de Blade (soc. française en très forte croissance - hélas à priori pas ouverte à l'investissement pour les particuliers) et donc sur celui de 2crsi encore largement dépendant de Blade (business connu de Blade sous le vocable « Shadow »).



Le fournisseur américain cherchant à accélérer dans la fibre, il parait super pertinent pour ce dernier de proposer un univers dématérialiser voué à exploser et ringardiser le segment traditionnel du pc et autres supports numériques condamnés à l’obsolescence….obsolescence programmée en plus ! suffit de voir comment Apple nous prend pour des quiches avec ses pseudos nouveaux iphones à 1600€ (non mais lol le prix).



Car il en va à terme de remplacer tt un business du hardware propriétaire par de l’usage informatique par abonnement, autrement dit une réinterprétation du SaaS façon B to C…..et c’est pas trop tôt !



En clair, Blade pourrait littéralement exploser en visant le remplacement des pc, smartphones et tablettes par une proposition par serveurs visant à proposer du matériel informatique mis à jour en permanence permettant de ne plus changer d’ordinateur ou smartphone puisque ces derniers seraient transformés en simples interfaces permettant d’accéder aux serveurs de Blade/Shadow bénéficier de leurs performances en contournant les performances diminuant de votre pc ou smartphone !



Une fois ce contexte appréhendé on comprend vite 2crsi en tant que prestataire privilégié de Blade est à même de profiter de ce futur prometteur.

Et espérer ensuite ouvrir son business à d’autres clients ; là où je fais de bonds c’est de voir que seul une major telecom US s’est intéressée à Blade alors qu’on a en France de belles majors telecom, sachant qu’avec Blade comme prestataire fournisseur d’une vraie rupture techno on aurait de quoi là aussi s’ouvrir des marchés énormes sur la dématérialisation de marchés hardware voués à disparaitre et à tout le moins se réduire. On peut d’ailleurs inclure déjà 2crsi comme prestataire greentech vu les économies énergies réalisées par ses serveurs, selon son dirigeant.



Associé à Blade lui-même positionné sur un marché de la virtualisation visant à terme à remplacer des centaines de millions de pc par prolongement de supports numériques transformés de fait en simples interfaces, on a là 2 soc. complémentaires générant potentiellement de fortes baisses d’émissions co2.



On a dématérialisé les documents d’entreprises (cf soc comme Esker), on dématérialisera tout ce qui peut l’être ; cf l’automobile de demain par ex.

L'avenir appartient je pense à la mutualisation des biens par les usages numérisés.

J'y crois. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée

